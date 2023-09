Svolta Inter: ora vale 50 milioni di euro

I nerazzurri si godono il momento. L’accordo è già stato siglato. Ecco svelati i costi complessivi del tutto

Per propria fortuna, l’Inter può finalmente contare, quest’anno più che mai, su una rosa di primissimo livello. Ma non solo.

La società di ‘Viale della Liberazione’ dispone infatti, di alcuni elementi del tutto invidiabili all’interno del proprio roster. Lo certifica il fatto che, in queste prime uscite di campionato, sono rimasti a sedere in panchina sin dal primo minuto di gioco elementi del calibro di: Pavard, Cuadrado, Frattesi, Klaassen, Carlos Augusto, Arnautovic e chi più ne ha più ne metta.

E’ doveroso dirlo perciò. L’Inter, in questo momento, può fare affidamento su seconde linee del tutto valide: aspetto sottolineato più e più volte anche dal tecnico piacentino nel corso della conferenza stampa pre-derby, tenutasi esattamente lo scorso venerdì 15 settembre.

La maglia nerazzurra viene, infatti, indossata e onorata da giocatori di un certo calibro. Su tutti spiccano le figure di: Lautaro Martinez, Nicolo Barella, Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu, ma anche lo stesso Alessandro Bastoni.

Ora, sempre restando in tema divise, è doveroso dire quanto valga in questo momento, a livello di sponsor, la casacca della ‘Beneamata’. Scopriamo, perciò, assieme il valore effettivo della ‘seconda pelle’ dei calciatori dell’Inter.

U-Power ultimo arrivato in casa Inter: la divisa nerazzurra vale (ora) almeno 50 milioni

Un nuovo accordo è stato raggiunto. Già in occasione del ‘derby della Madonnina’, l’Inter ha avuto modo di sfoggiare il suo nuovo sponsor: vale a dire la collaborazione con U-Power.

Il nuovo Official Back Jersey Partner del club – al tempo stesso azienda (rigorosamente ‘made in Italy’) leader nelle calzature e nell’abbigliamento da lavoro di fascia premium in tutta Europa – è, di fatto, l’ultimo arrivato in casa Inter.

Le due parti hanno, infatti, recentemente stretto una nuova collaborazione da 20 milioni di euro per i prossimi 4 anni che vanno, a questo punto, sommati ai 26 milioni forniti dalla Nike (bonus inclusi, perciò, trattasi di una somma pari a 30 milioni. Questo il rinnovo in aumento siglato tra nerazzurri e la medesima partnership).

Il main sponsor Paramount+ frutterà, invece, altri 15 milioni di euro a stagione, a cui potrebbero aggiungersi ulteriori bonus.

eBay che consegnerà, a sua volta, nelle casse di Steven Zhang e i suoi altri 5 milioni a stagione (3,5 in più rispetto all’accordo precedente).

In conclusione, spiega ‘Calcio e Finanza‘, la nuova divisa dell’Inter vale, ad oggi, almeno 50 milioni di euro: considerando, a questo punto, solamente i corrispettivi base. Bonus permettendo, invece, la nuova ‘seconda pelle’ dei calciatori della ‘Beneamata’ potrebbe arrivare ad avere un valore pari a 60 milioni complessivi.