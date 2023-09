Traguardo delle 100 presenze rinviato: un nerazzurro non si dà pace

L’infortunio lo costringe a restare fermo. Il seguente obiettivo, perciò, resta da considerarsi ‘sfumato’ al momento

L’Inter, questa sera, sarà di scena alla ‘Reale Arena’: stadio che ha collocazione in quel di San Sebastian, stragrande cittadina della Spagna rappresentata, a livello calcistico, dalla Real Sociedad.

Orario di partenza fissato alle ore 21: questo l’esatto momento in cui prenderà il via il match che vedrà contrapposta la formazione di Imanol Alguacil Barrenetxea a quella di Simone Inzaghi, tecnico che si aspetta una grande prestazione da parte dei suoi ragazzi complici, naturalmente, i quattro successi raccolti consecutivamente in campionato.

Lo stesso ex allenatore della Lazio dovrà, però, fare a meno di due pedine per il match di questa sera. Assente non soltanto Juan Guillermo Cuadrado, out per un’infiammazione al tendine, ma anche Hakan Calhanoglu: in questo momento alle prese con un affaticamento all’adduttore. Non solo il danno, quindi, per il turco ma anche la beffa (ed ora capirete il perché).

Calhanoglu salta la Real Sociedad: traguardo delle 100 presenze assieme all’Inter rinviato

Danno e beffa, tutto in una botta, per Hakan Calhanoglu: calciatore che questa sera risulterà indisponibile durante Real Sociedad-Inter tanto da non essere nemmeno partito alla volta della Spagna.

Il turco, dopo aver accusato negli scorsi giorni un affaticamento all’adduttore, è rimasto infatti a riposo in Italia. Simone Inzaghi, come già anticipato, non potrà contare sulla presenza dell’ex Milan in vista dell’impegno di questa sera, il quale ribadiamo essere in programma alle ore 21 contro la Real Sociedad.

Calhanoglu, in questo momento, vanta la bellezza di 99 presenze assieme all’Inter. Complice, però, questo guaio muscolare rimediato nella giornata di ieri, il classe ’94 dovrà, inevitabilmente, rinviare il traguardo delle 100 presenze assieme al club di ‘Viale della Liberazione’ a data da destinarsi. Al suo posto ci sarà Kristjan Asllani in cabina di regia, al suo primo gettone da titolare in stagione.