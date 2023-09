Asllani non brilla nella notte di San Sebastian: cosa filtra per Empoli

Asllani, chiamato in causa contro la Real Sociedad a causa dell’infortunio di Calhanoglu, ha deluso in Champions risultando fin troppo timido

C’è chi lo ritiene incapace di porsi alla guida di una squadra importante come l’Inter. C’è poi chi riconosce la sua qualità tecnica ma pensa che l’albanese manchi di personalità o abbia già dimostrato più volte di non saper reggere la pressione. Eppure Inzaghi crede nel ragazzo, come ci ha tenuto a dichiarare più volte, soprattutto in questo inizio stagione.

Calhanoglu, con ogni probabilità, ci sarà nel match contro l’Empoli, ma in caso di un altro impedimento o di uno stop cautelare, toccherà a qualcun altro avere in mano la gestione della regia nerazzurra. Per qualcuno l’Inter avrebbe fatto bene a portare a termine lo scambio con il Sassuolo per avere a disposizione un giocatore più esperto in nerazzurro (Maxime Lopez) e permettere al giovane Asllani di crescere in un ambiente più protetto.

L’affare, com’è noto, non si è fatto, e pare che a opporsi a una simile soluzione sia stato soprattutto l’albanese. Eppure Simone Inzaghi ha dichiarato che sarebbero arrivate tante richieste per il giovane, a cui la società avrebbe risposto con secchi rifiuti. Forse l’allenatore apprezza sul serio le potenzialità del ragazzo.

Ciò non toglie il fatto che Asllani, oggettivamente, avrebbe potuto trovare più spazio e crescere meglio come calciatore lontano da Milano, magari in prestito. Cedendo temporaneamente Asllani al Sassuolo, l’Inter avrebbe mantenuto il controllo su un giovane promettente, ma avrebbe dato a Inzaghi un elemento forse più affidabile nell’immediato.

Asllani male a San Sebastian: da riproporre contro l’Empoli?

La prova di Asllani è stata relativamente negativa contro la Real Sociedad, è vero. Ma l’albanese non è stato il solo a steccare. In pratica, quasi tutta la squadra ha giocato una gara sottotono. A salvarsi soltanto in pochi: Sommer, de Vrij, Pavard, Lautaro Martinez (per la rete), Carlos Augusto e Frattesi. Tutti gli altri sono stati al di sotto della sufficienza, compresi gli altri centrocampisti titolari, e cioè Barella e Mkhitaryan.

Per Asllani tutto è stato più difficile ler le aspettative e per l’inesperienza: l’esordio stagionale da titolare nella gara di San Sebastian lo ha inibito. Meglio vederlo alla prova in un contesto meno duro: per esempio in campionato, con la sua ex squadra, l’Empoli.

Il regista classe 2000 non ha sostituito con merito un giocatore chiave come Hakan Calhanoglu, ma era prevedibile. Inzaghi ha il dovere di continuare a dargli spazio anche per tutelare l’investimento fatto dal club sul giovane due anni fa. Per farlo crescere, deve responsabilizzarlo e permettergli di sbagliare.

Finora, le risposte sul campo del ragazzo non sono state sempre incoraggianti, ma questo dipende anche dal minutaggio per ora sempre basso e dalla difficoltà di trovare continuità.

A Empoli (qualora il turco non scendesse in campo dal 1′, ribadiamo) dovrebbe toccare a Mkhitaryan dinanzi alla difesa e, riportare l’armeno in cabina in regia – cosa già accaduta nel finale di Real Sociedad-Inter – starebbe a significare una sonora bocciatura per l’albanese.

Ma Asllani è rimasto a Milano come vice Calhanoglu, e bisognerà recuperarlo dopo la brutta prova contro gli spagnoli. Non si deve correre il rischio di deprezzare ulteriormente un investimento. Ma poi sbagliare fa crescere. Non dimentichiamoci che stiamo pur sempre parlando di un classe 2002 che ha ancora bisogno di migliorare e per farlo deve confrontarsi anche con rivali di un certo livello.