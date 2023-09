Il peso del turnover: Inzaghi tradito dal programma

Simone Inzaghi ha lasciato intedere di voler sfruttare ampiamente il turnover, ma il programma gli ha creato problemi nel primo appuntamento importante

Senza Hakan Calhanoglu e Markus Thuram l’Inter ha evidenziato palesi difficoltà: Arnautovic e Asllani hanno fallito la prima da titolari mettendo in crisi il programma turnover impostato da Inzaghi e favorito dall’ultimo mercato. Probabilmente la squadra non è ancora in grado di sopportare il peso di troppi cambi in zone strategiche. Ci vuole maggiore rodaggio e più sicurezza da parte di tutti gli interpreti.

Cambiando quattro giocatori su undici nella prima di Champions contro la Real Sociedad, l’Inter ha rischiato tanto, ipotizzando di poter mantenere qualità e forza pur mutando anima. Il risultato è che ha giocato una partita al di sotto delle aspettative. In ottica futura, però, appare scontato che Inzaghi sarà costretto ancora a proporre le seconde linee: i cambi saranno importanti per giocare su tre fronti.

L’allenatore ha voluto ottenere in rosa due uomini per ogni ruolo proprio per tenere a galla l’Inter in diverse circostanze e affrontare con maggiore freschezza i vari impegni. Lo scorso anno, per privilegiare la Champions, l’Inter ha fatto male in campionato, ed è ciò che staff tecnico e dirigenza non volevano che riaccadesse.

Il problema è stato forse provare il turnover spinto in una partita delicata come la prima di Champions, fuori casa, contro una squadra dichiaratamente ostica. Ma di certo Inzaghi ha scelto in base a esigenze pratiche specifiche e cause di forza maggiore (Calha in infermeria, Sanchez non pronto, Frattesi stanco…).

Ripensare il programma del turnover: i nuovi dubbi di Inzaghi

Il tecnico è già chiamato a trovare nuove soluzioni. I più deludenti sono stati Arnautovic e Asllani. L’austriaco e l’albanese hanno infatti faticato e complicato il primo tempo dei nerazzurri contro la Real Sociedad. Entrambi sono stati infatti sostituiti al 10′ della ripresa, dopodiché l’Inter è riuscita a rimettersi in gara e a trovare il pari.

Non bisogna allarmarsi: la stagione è appena iniziata, ma il turnover programmato da Simone Inzaghi ha deluso e messo l’Inter in pericolo. Il ricambio eccessivo ha in pratica tolto equilibrio alla squadra e creato problemi in tutti i reparti.

Arnautovic, che dovrebbe avere un po’ più di esperienza internazionale, ha giocato per 55 minuti riuscendo a tirare solo una volta (di testa, fuori dallo spocchio). Poche sponde, pochi recuperi tanti tocchi sbagliati. I suoi compiti erano quelli di far salire la squadra, attaccare la profondità e dialogare con Lautaro, ma è andata male.

Quando Marcus Thuram è entrato al suo posto si è notata subito la differenza. Il francese ha dato vivacità e forza all’attacco e messo in crisi gli avversari con i suoi spunti.

Occasione fallita per Asllani

Anche Asllani è rimasto in campo per 55 minuti con il compito di non far sentire l’assenza dell’infortunato Calhanoglu. Con il turco disponibile, difficilmente Inzaghi lo avrebbe mandato in campo. L’albanese si è nascosto, poi è stato frenato dall’ammonizione dopo 13′ per un fallo ingenuo. E la sua partita è stata anonima.

Forse è troppo giovane per assumersi il ruolo di guida e play-maker. Tutti, Inzaghi compreso, si aspettavano un segnale diverso dal promettente ragazzo. Ma probabilmente sarebbe stato preferibile farlo esordire dal primo minuto in un altro contesto.

Forse uno come Klaassen o lo stesso Mkhitaryan (colui che lo ha sostituito come regista a Mkhitaryan prima di passare al 3-4-1-2 per l’assalto finale) avrebbero potuto dar maggior sicurezza alla squadra.

La prestazione negativa dell’Inter a San Sebastian, che comunque ha portato a un buon 1-1, rivela che il programma turnover va gestito con più criterio e senza troppa arroganza, specie nelle trasferte e in coppa.