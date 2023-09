L’ex affonda l’Inter: “Sanchez l’unico che ragiona”

Le parole pungenti di Arturo Vidal in un recente commento sull’Inter, Arnautovic e il suo connazionale Sanchez. Poi la frecciata ad Inzaghi

La complessa sfida d’esordio giocata dall’Inter in Champions League contro la Real Sociedad ha fatto maturare qualche dubbio sul gioco nerazzurro laddove qualche pedina importante come Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram mancava dal primo minuto. Oltre alle discussioni su Kristjan Asllani, ad aver alimentato qualche soffio di polemica è stato anche Marko Arnautovic.

Sul centravanti – e più in generale sul gioco dell’Inter – si è soffermato anche l’ex centrocampista Arturo Vidal. Quest’ultimo, nel corso della diretta streaming sul canale Red Gol di Twitch, ha dichiarato apertamente di non aver gradito la prestazione dell’ex centravanti del Bologna. “Lui era quello che giocava in quella squadra lì? Non mi è mai piaciuto“, come per dire che sia stato irriconoscibile.

Oltre a questo però ha focalizzato la sua attenzione sul suo connazionale Alexis Sanchez, vera spina nel fianco in tante passate occasioni con la maglia dell’Inter. “Non ha giocato da subito perché si allena da solo e ha ripreso da pochi giorni. Ha dato una palla meravigliosa pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Lui è un calciatore diverso, appena entra ci si accorge subito della sua presenza. Cambia volto della squadra, è l’unico che ragiona su quello che deve fare. Gli altri giocatori sanno bene che quando Alexis ha il possesso devono muoversi perché poi lui sa piazzare il pallone dove vuole. Sono tutti robot, fanno soltanto quello che devono fare“, ha dichiarato Vidal con forza.

Vidal duro su Inzaghi: “Sanchez non migliora con lui”

Prima di chiudere la sua parentesi nerazzurra, Vidal ha voluto lanciare anche un chiaro segnale al cospetto di Simone Inzaghi.

“Se Alexis può tornare in forma? Non con quell’allenatore lì. Se però sta bene deve giocare perché è davvero un grande giocatore“, ha commentato l’ex centrocampista dell’Inter.