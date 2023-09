Offertona sul tavolo dell’Inter, Zhang vicinissimo all’addio

Secondo alcuni quotidiani sportivi italiani, Steven Zhang sarebbe ormai vicinissimo alla cessione del club: la Raine Group avrebbe trovato un possibile acquirente

Si torna a parlare di una possibile cessione dell’Inter. La notizia, lanciata da Corriere dello Sport e Tuttosport, rimanda all’interesse di un non precisato fondo mediorientale, pronto a soddisfare le richieste di Zhang (1,2 miliardi): in questo senso il gruppo Suning potrebbe davvero vendere la società acquistata nel 2016.

Ma come stanno davvero le cose? Fino a qualche giorno fa si parlava dell’intenzione di Zhang di rifinanziare il debito con Oaktree. Nota è l’imminente scadenza nella primavera 2024 del debito e quindi, in caso di inadempienza da parte del presidente cinese, la possibilità per qualsiasi interessato di poter acquistare l’Inter a prezzo di saldo.

Senza restituzione del debito a Oaktree, l’Inter sarebbe presa in consegna dal fondo americano e poi messa in vendita a prezzo più che dimezzato. In virtù di ciò, tutti i possibili acquirenti sanno di potrt offrire al ribasso, consapevoli che nel maggio 2024 il prezzo potrebbe crollare.

Quindi, per vendere alle proprie condizioni, il presidente nerazzurro dovrebbe cercare prima di liquidare Oaktree, rifinanziando il debito relativo al prestito da 275 milioni ottenuto nel maggio 2021. Proprio in questo senso è difficile pensare che sia già arrivata un’offertona per il club e che Zhang sia vicinissimo all’addio.

Le intenzioni del presidente cinese sul debito con Oaktree

Secondo chi si intende di finanza, la congiuntura economica sfavorevole potrebbe costringere Zhang a cedere le quote dell’Inter lasciate in pegno a Oaktree. Per evitare un simile finale ci vorrebbe un vero e proprio miracolo finanziario.

Ecco perché, in un modo o nell’altro, malgrado l’impegno di Zhang nella questione stadio e la possibilità di incassare parecchio dal Mondiale per club, la proprietà cinese di guarda intorno per cercare ricchi interessati a cui cedere le quote. Zhang figlio punta a resistere ma in Cina gli consigliano di arrendersi.

La vera decisione la prenderà Zhang padre, da anni però abbastanza lontano fisicamente e mentalmente dal mondo Inter. Zhang Jindong non è più il miliardario potentissimo che acquistò l’Inter nel 2016. Il gruppo Suning è da un biennio in grave difficoltà. E il suo patrimonio dovrebbe essere sceso dai quasi 7 miliardi di dollari a 3.

Inter, un fondo mediorientale pronto ad acquistare: Zhang vicinissimo a vendere

L’Inter può essere ceduta solo alle condizioni di Zhang, ovvero a un prezzo che supera il miliardo. Secondo Tuttosport e Corriere dello Sport, quel miliardo, potrebbe essere stato offerto da un fondo mediorientale pronto ad acquistare l’Inter.

La grande novità relativa al futuro del club nerazzurro non ha ancora ottenuto conferme. E non si sa neppure se l’offerta ufficiale possa o no arrivare in tempi rapidi. Eppure si scrive che Raine Group, la banca d’affari che assieme a Goldman Sachs ha ricevuto l’incarico di proporre il dossier del club nerazzurro a potenziali investitori, avrebbe infatti trovato un soggetto (un fondo) interessato a rilevare la maggioranza del club di Steven Zhang.

Secondo di Raine il fondo in questione dovrebbe riuscire a soddisfare le pretese della proprietà cinese. Perciò Zhang potrebbe anche evitare di restituire con gli interessi (la cifra e vicina a 400 milioni) i soldi del prestito a maggio 2024. E non dovrebbe nemmeno trovare il modo di rifinanziare il debito, con l’ingresso di uno o più partner in società. ,

Suning, lo sanno tutti benissimo, valuta l’Inter oltre un miliardo di euro e Raine Group deve fare gli interessi del gruppo cinese. Non sponsorizzrmerebbe mai l’offerta di acquirente interessato non pronto a soddisfare la richiesta precisa di Zhang.