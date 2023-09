Vidal ne ha per tutti: questa volta è Inzaghi a finire nel mirino del cileno

By

‘Il Guerriero’, dopo aver snobbato la prestazione del Milan in Champions, è tornato a parlare questa volta della sua ex squadra e del suo vecchio allenatore

Arturo Vidal, calciatore infortunatosi nel bel mezzo di Cile-Colombia di una settimana fa circa e che dovrà, perciò, far fronte a un periodo di riposo forzato ora, è tornato a parlare a proposito di alcune tematiche ben precise.

L’ex Inter, trasportato d’urgenza in ospedale in occasione dello scorso 13 settembre dopo aver rimediato un problema al ginocchio destro, ha voluto fare una dichiarazione ben precisa negli scorsi giorni riguardo il match andato in scena qualche giorno fa.

“Milan-Newcastle è stata la peggior partita di sempre nell’intera storia della Champions” – ha affermato il cileno rivolgendo, insomma, una vera e propria bordata nei confronti dei cuginastri della ‘Beneamata’. Per l’appello successivo, invece, c’è voluto solamente qualche giorno di tempo.

Vidal ha, infatti, rivolto pesanti accuse nei confronti di Simone Inzaghi (suo ex allenatore che ha avuto a Milano in occasione della stagione 2021-22, sua ultima in nerazzurro) ammettendo una cosa inerente, sostanzialmente, ad Alexis Sanchez: suo connazionale ritornato da poco all’Inter.

Vidal si scaglia contro Inzaghi: “Sanchez, con lui, non riuscirà più a rimettersi in forma”

Arturo Vidal, direttamente sul canale Twitch di ‘Red Gol‘, si è lasciato andare a pesanti critiche rivolte nei confronti di Simone Inzaghi, ex allenatore del cileno in passato.

Senza fin troppi fronzoli, infatti, il classe ’87 ha ammesso: “Se Sanchez riuscirà a rimettersi in forma all’Inter? No, con quell’allenatore non penso affatto, ma Alexis è molto bravo e se sta bene deve giocare. E’ davvero forte e tutti quanti noi lo conosciamo” – ha dichiarato.