Cessione Inter, nuove voci su Investcorp: “Nessun commento”

Rispunta il fondo del Bahrain e l’interesse sull’acquisizione delle quote societarie dell’Inter, risposta secca e indizio sul secondo interlocutore di Raine Group

Bene in campo, tanti dubbi al di fuori di esso. L’Inter è concentrata a macinare quanti più successi possibili in questo avvio di stagione, con l’obiettivo di puntare finalmente alla vittoria dello Scudetto e ripetersi anche in Champions League. Ma oltre alle questioni di mercato, la dirigenza è impegnata anche fronte societario con estrema attenzione.

Il presidente Steven Zhang, come noto, ha fra le mani un importante fardello: quello del debito accumulato nei confronti di Oaktree. Nel caso in cui non vi fossero le circostanze per rifinanziarlo, allora il presidente dovrebbe affidarsi necessariamente a Raine Group per immettere all’interno dev’organigramma societario un nuovo investitore. Nuovo per modo di dire. Perché sull’Inter ci sarebbe ancora Investcorp. Il fondo del Bahrain si era soltanto defilato nei mesi passati, lasciando posto alle considerazioni di Thomas Zilliacus, prima di tornare più in forma di prima.

Investcorp o Mubadala, Inter ancora nel vortice della cessione

Secondo le informazioni riportate dal portale arabo ‘Asharqbusiness’, parte del network di ‘Bloomberg’, Investcorp non avrebbe messo pressione alle voci corse negli ultimi giorni sulle chance d’acquisto delle quote societarie dell’Inter. “Nessun commento. Non confermiamo e non smentiamo le voci“, si legge. Se così non fosse, addosso al presidente Zhang ci sarebbe comunque un grosso interlocutore.

Si parla infatti di Mubadala, che a sua volta detiene il 20% delle quote della stessa Investcorp. Le cifre della potenziale trattativa superano i 1,3 miliardi di euro visti i risultati maturati nella passata stagione e la presenza di obiettivi piuttosto ambiziosi anche in quella corrente.