Dal Psg all’Inter: affare a zero sfumato per questo motivo

La seguente e presunta trattativa non è mai stata portata a termine per una sola ed unica conseguenza. A quel punto, il calciatore in questione, è volato altrove

Ad aver percorso la tratta Milano-Parigi, come ormai risaputo del resto, ci ha pensato Milan Skriniar agli inizi della passata estate.

Dopo quel 30 giugno 2023, infatti, lo slovacco ha cessato di essere ufficialmente un calciatore di proprietà dell’Inter complice, naturalmente, il suo accordo giunto in scadenza. A quel punto, dopo aver raggiunto un’intesa assieme ai parigini già nello scorso gennaio, il classe ’95 è poi volato definitivamente dalle parti della Tour Eiffel. A zero, aggiungiamo. Un affare che ha, inevitabilmente, lasciato in bocca a migliaia di tifosi interisti.

Diciamocelo chiaramente però. E’ cosa assai probabile che anche qualcun altro abbia avuto la possibilità di poter compiere, eventualmente, la tratta inversa. Stiamo parlando di Julian Draxler: calciatore, sostanzialmente, scaricato dal Psg e che, in qualche modo, sarebbe anche potuto finire all’Inter. Svelato, a questo punto, il presunto scenario di mercato.

Draxler scaricato a un anno dalla scadenza: prima di finire in Arabia potrebbe essere stato proposto all’Inter

Julian Draxler, complice il suo accordo in scadenza tra un anno assieme al Psg (coi parigini che hanno fatto di tutto pur di liberarsi del suo oneroso contratto) è finito per essere proposto negli scorsi mesi a tutta una serie di squadre: Inter inclusa magari.

Proprio il tedesco potrebbe, infatti, essere stato proposto tramite un presunto tentativo di agenti anche all’Inter: eventuale trattativa che, in ogni caso, non è poi nemmeno decollata anche per via del fatto che, a prescindere dal tutto, i nerazzurri hanno sempre e comunque avuto idee differenti rispetto all’ex Wolfsburg per la propria linea mediana.

A quel punto, in assenza di alternative, sono stati gli arabi dell’Al-Ahli Doha ad affondare il colpo assicurandosi così le prestazioni sportive del classe ’93. Questo il presunto retroscena di mercato di cui tener conto.