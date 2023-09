Darmian non si nasconde: “Empoli determinato. Sul ruolo di oggi…”

Il difensore ‘tuttofare’ nerazzurro ha parlato a margine di Empoli-Inter, match che prenderà il via nei prossimi istanti

E’ Matteo Darmian il calciatore che, quest’oggi, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni poco prima del calcio d’inizio di Empoli-Inter, match valido per il quinto turno di campionato e il cui calcio d’inizio è fissato alle ore 12:30.

Il braccetto di destra di Simone Inzaghi, quest’oggi in vesti di quinto di centrocampo al posto di Dumfries (calciatore a cui il tecnico piacentino ha deciso di dare un po’ di fiato) ha avuto modo di soffermarsi su diverse tematiche parlando così non soltanto degli avversari di oggi ma anche di questo ruolo che, lo stesso Darmian, non svolgeva da diverso tempo.

Darmian: “Empoli determinato a far bene dopo il cambio allenatore. Quinto di destra? Non cambia molto”

Matteo Darmian, intercettato dalla stampa negli attimi antecedenti a Empoli-Inter, ha parlato così a proposito dell’impegno di oggi e non solo:

“L’Empoli sarà sicuramente determinato a voler far bene quest’oggi dopo il cambio allenatore, a maggior ragione per via del fatto che non sono partiti nel migliore dei modi. Sappiamo dell’importanza della partita, dovremo farci trovare pronti”.

Prosegue: “L’approccio dev’essere il medesimo di quello avuto in quest’inizio di campionato, dobbiamo portare a casa i tre punti e non dobbiamo affatto pensare a risparmiarci, ma a vincere questa gara”.

“Sul ruolo di oggi? Che sia braccetto di destra o che sia quinto di centrocampo per me non cambia molto, sono abituato a fare entrambi i ruoli e cerco sempre e comunque di mettermi a disposizione delle squadra“ – conclude.