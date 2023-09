DIRETTA Serie A, Empoli-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida l’Empoli di Andreazzoli nella quinta giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita all’Empoli in Toscana nel lunch match domenicale valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Una sfida che rappresenta un autentico testa coda che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, che vengono dal pareggio sofferto al debutto nella fase a gironi di Champions League contro la Real Sociedad, puntano ad ottenere la quinta vittoria in altrettante gare dopo quelle contro Monza, Cagliari, Fiorentina e nel derby col Milan per restare primi in classifica a punteggio pieno. Dall’altra gli azzurri del nuovo tecnico Aurelio Andreazzoli, subentrato a Paolo Zanetti dopo la clamorosa sconfitta per 7-0 contro la Roma, cercano i primi punti per abbandonare quota zero in graduatoria e provare la risalita verso la salvezza. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet e smartphone sulla app di Dazn. L’ultimo precedente della scorsa vide l’Inter imporsi con il risultato di 3-0 grazie alla doppietta di Lukaku e alla rete di Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre il match dello stadio Castellani live in tempo reale.