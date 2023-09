Duello Inter-Juve sul centrale: opzione a zero nel 2024

L’Inter tiene ancora testa al difensore centrale in uscita dall’Atletico Madrid il prossimo anno, mentre la Juventus resta comunque in vantaggio

Inizio di stagione scintillante per l’Inter di Simone Inzaghi e non può essere da meno neppure la Juventus di Massimiliano Allegri, rinvigorita dagli obiettivi stagionali e dall’assenza delle competizioni europee a fungere come slancio energetico extra.

Le due compagini lotteranno aspramente per tutta la durata della stagione in qualità di favorite al titolo, assieme a Milan e Napoli, ma guardano al futuro con sguardo critico e lungimirante. Anche i bianconeri come i nerazzurri devono affrontare alcune incertezze di carattere finanziario e per questo motivo è essenziale tendere al risparmio ogniqualvolta dovesse essere possibile, specie fronte mercato.

Di soluzioni importanti a parametro zero ce ne sono diverse. Adesso come anche nel giugno 2024, ciascuna di essere rappresenta una grande occasione per tamponare le uscite e garantire comunque ai rispettivi allenatori inserimenti di qualità in organico.

Hermoso piace ad Inter e Juventus, ostacolo ingaggio

Inter e Juventus potrebbero sfidarsi ancora per il profilo del difensore centrale Mario Hermoso, attualmente sotto contratto ma in scadenza con l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Diego Simeone.

Al momento non filtrano dettagli sulla possibilità di rinnovo di contratto con il club madrileno e questo aprirebbe eque possibilità per le due realtà di Serie A di accaparrarsi le prestazioni sportive di un calciatore ancora nel fiore degli anni. Ventotto primavere sulle spalle ed una buona esperienza internazionale, anche tra le file della Nazionale spagnola. Insomma, una carta decisamente interessante.

L’unico intoppo al momento è dato ancora dalle alte pretese d’ingaggio, vicino agli 8 milioni di euro stagionali. Troppo per i nerazzurri a meno di qualche sacrificio, ma neppure tanto meglio per la controparte torinese. Il calciatore dovrebbe ridursi l’ingaggio e appoggiare una delle due destinazioni, ma è probabile che possa semplicemente restare in Spagna seguendo la tendenza dei calciatori spagnoli sul mercato.