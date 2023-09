Empoli-Inter, Dimarco show: “Gol dedicato ad Arnautovic”. Poi Inzaghi

Le parole di Dimarco dopo la prestazione dell’Inter contro l’Empoli e il suo guizzo a suggellare una buona prova, essenziale ai fini della classifica in Serie A

Tiro da fuori area velenoso e gol sotto il sette per Federico Dimarco, ormai abitudinario a trovare la via vincente con la maglia dell’Inter. Spesso decisivo, l’esterno mancino nerazzurro è stato soprattutto contento di aver portato a casa tre punti preziosissimi ai fini della classifica di Serie A.

“Penso che sia stata una vittoria importante. Abbiamo dato un ottimo segnale al campionato. Non una partita facile, contano i tre punti“, ha dichiarato il calciatore nell’immediato post-partita ai microfoni di ‘DAZN’.

“Mi è arrivato quel pallone perfetto sul sinistro, fortunatamente è entrato in porta. Ci tengo a dedicare il gol a Marko che ha avuto questo infortunio oggi, non sarà nulla di semplice“, ha poi aggiunto il calciatore sulla delicatissima situazione vissuta dal collega a fine gara.

Dimarco super, non si nasconde: “Al punto più alto della carriera”

Dimarco ha poi commentato così alla domanda di essere il difensore più influente a livello europeo: “Penso che sia uno dei punti più alti della mia carriera ma penso a lavorare giorno per giorno. Quando arriva domenica, l’unica cosa che conta è la vittoria della squadra“.

“Se si vuole lottare per qualcosa bisogna vincere per forza, anche contro le piccole squadre“, ha infine commentato Dimarco. E da questa vittoria l’Inter può trarre sicuramente spunti di riflessione estremamente positivi per il futuro. Perché lo scorso anno in situazioni simili il gruppo nerazzurro ha perso tanti punti dietro di sé, favorendo le prestazioni più solide delle altre concorrenti al titolo.

Inzaghi su Arnautovic: “Grave perdita, possibilità di schierare Klaassen”

“Infortunio importante, farà esami nei prossimi giorni. L’unica brutta notizia che portiamo via dalla giornata di oggi. Stava trovando un buon feeling coi compagni, peccato. Ha sentito tirare al flessore“, ha aperto Inzaghi nel suo intervento post-partita.

“Abbiamo avuto un ottimo approccio e tanta pazienza. Abbiamo creato tantissimo ma non siamo riusciti a segnare, poi nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo ci siamo adeguati al ritmo della partita. Secondo tempo buono, il gol ci ha aiutato. L’infortunio ci ha fatto giocare gli ultimi minuti in inferiorità e sono situazioni che possono pagare, quindi sempre meglio chiudere le partite prima. Oggi Pavard ha fatto molto bene, a destra con Darmian. Sono giocatori intelligenti. Benjamin è arrivato con grande motivazioni e si è calato subito nel nostro modo di giocare. Ottimo acquisto, deve continuare così. Al posto di Arnautovic si può alzare anche Klaassen a ruolo di seconda punta, ma contiamo sui tre attaccanti di ruolo. Speriamo di riavere anche Sensi“, ha poi aggiunto il tecnico.

“Dobbiamo mantenere la concentrazione, sappiamo ci sono tante partite prossimamente. Sono soddisfatto dai ragazzi. Ho bisogno di tutti, sono tutti molto motivati e si allenano bene. Devono cercare di mettermi in difficoltà perché tutti vogliono giocare“, ha infine concluso l’allenatore.