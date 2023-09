Tris a zero, spunta l’ex campione d’Europa: l’Inter riflette

Mercato vibrante nel 2024 per i tanti importanti nomi in scadenza di contratto, tre possibili soluzioni per l’Inter di Inzaghi sulla scia della strategia di Marotta

Progettate e messe in piedi le fondamenta della nuova stagione, l’Inter ha intrapreso il proprio percorso nel migliore dei modi e le intenzioni di far bene ci sono tutte fino alla fine dei giochi. Che siano essi di campionato o delle coppe. Simone Inzaghi punta soprattutto alla vittoria dello Scudetto che manca da due anni abbondanti, puntando molto su un organico ben attrezzato e particolarmente lungo.

Molti dei nomi in rosa, però, potrebbero lasciare i colori nerazzurri già il prossimo anno. Da Alexis Sanchez a Juan Cuadrado, con un pizzico di scetticismo su Henrikh Mkhitaryan nonostante l’importanza del calciatore. Di base, sono tutti calciatori grandi all’anagrafe e questo va controcorrente alla strategia di mercato di Giuseppe Marotta sul ringiovanimento a costo zero delle file nerazzurre.

Motivo per cui nel caso in cui dovessero partire realmente senza sottoscrivere eventuali contratti annuali in prolungamento, l’Inter deve correre ai ripari. Puntando, come logico, proprio su altri parametri zero.

Da Djalò a Jorginho, passando per Taremi: un nome per ruolo

Il mercato del giugno 2024 offrirà grandi spunti e soluzioni alternative. Partendo in primis dal difensore centrale Tiago Djalò, un profilo su cui l’Inter aveva mosso i primi passi e sul quale potrebbe affondare il colpo definitivo. In uscita dal Lille, c’è certezza che non rinnovi in Ligue 1. Un’occasione anche di prospettiva, da poter inserire in gruppo quanto prima.

Salendo più su lungo la cinta mediana, spunta anche il prezioso nome dell’ex campione d’Europa Jorginho. Il calciatore, dopo aver lasciato il Chelsea, ha firmato con l’Arsenal di Mikel Arteta un contratto piuttosto breve. Adesso in scadenza, potrebbe far ritorno in Italia dopo tanti anni all’estero e tornare protagonista come riserva di lusso. In avanti, invece, torna di moda Medhi Taremi: il centravanti era vicinissimo a diventare un calciatore del Milan ma la trattativa è stata bruciata improvvisamente. Questo allontanamento potrebbe lasciare spiragli di possibilità anche per l’altra milanese di mettere le mani sull’iraniano, ma la concorrenza del Real Madrid potrebbe creare diversi grattacapi alla dirigenza nerazzurra.