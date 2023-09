UFFICIALI di Empoli-Inter: la decisione di Inzaghi su Lautaro

By

Il tecnico piacentino ha sciolto gli ultimi dubbi riguardo la formazione titolare che scenderà in campo nei prossimi minuti contro la squadra di Andreazzoli

Ritorna il campionato con l’Inter impegnata quest’oggi in quel del ‘Castellani’. Nerazzurri chiamati a confermare gli strepitosi risultati ottenuti in quest’avvio di Serie A. Empoli che deve, invece, uscire al più presto dai bassifondi della classifica.

Sarà, infatti, alle ore 12:30 che prenderà via il match valido per la quinta giornata di campionato. Minimi i dubbi che, sino a qualche istante fa, hanno trovato posto all’interno della mente di Simone Inzaghi: tecnico che ha ora deciso l’undici titolare da schierare in campo contro i toscani.

Empoli-Inter, Inzaghi lancia Lautaro dal 1′: prima da titolare per Frattesi

Rispetto alla gara contro la Real Sociedad, il tecnico piacentino ha deciso di variare, in parte, il proprio undici titolare.

Tra i pali fiducia ancora a Sommer: tecnico che avrà dinanzi a sé il terzetto difensivo composto da Pavard, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce, tralasciando il solo Dimarco, si rivede anche Darmian al posto di Dumfries. Turno di riposo per lui. Linea mediana composta, invece, da Frattesi (alla sua prima da titolare con questa maglia) Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, infine, al fianco di Thuram ci sarà il Capitano Lautaro Martinez.

UFFICIALI EMPOLI-INTER

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Marin, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi. All. Andreazzoli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni A.; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

ARBITRO: Marcenaro della sez. di Genova