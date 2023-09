Dieci partite, 54 giorni: quando potrebbe tornare Arnautovic

L’austriaco ha rimediato un infortunio importante nel corso degli ultimi minuti di Empoli-Inter, match disputatosi nella giornata di ieri

Lo stadio ‘Carlo Castellani’ non ha affatto portato bene a Marko Arnautovic: calciatore che ha rimediato un ko negli istanti finali del match.

E’ stato, infatti, attorno al 90′ che l’attuale numero 8 dell’Inter si è accasciato al suolo dopo aver avvertito una fitta non indifferente all’altezza della coscia sinistra. Di conseguenza, già nella giornata di oggi, il calciatore si è sottoposto ad accertamenti medici.

Distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Questo il referto medico degli esami sostenuti da Arnautovic all’indomani del match contro l’Empoli.

Già in passato, a maggior ragione nella passata annata, il calciatore è stato soggetto a diversi infortuni muscolari. 17 partite saltate nella scorsa regular-season e più di 100 giorni trascorsi ai box: un dato che fa riflettere eccome.

Ora, per l’austriaco, i tempi di recupero si stimano attorno ai 2 mesi di tempo. Svelata, a questo punto, la probabile data di rientro del calciatore.

Arnautovic out per due mesi circa: probabile rientro il 26 novembre con la Juventus

Per Marko Arnautovic, come appena anticipato, si prospetta uno stop di circa 2 mesi.

Sin da subito, l’intero ambiente Inter ha capito che si trattasse di un qualcosa da tutt’altro che poco conto. Nerazzurri, a questo punto, chiamati a dover fare a meno dell’austriaco per diverso tempo e, di conseguenza, con uno slot in meno in attacco. L’auspicio della ‘Beneamata’ è, perciò, quello di recuperarlo quanto prima.

Il club di ‘Viale della Liberazione’ si augura, infatti, di poter tornare ad avere a disposizione il calciatore in occasione di Juventus-Inter: appuntamento in programma all’Allianz Stadium’ il prossimo 26 novembre (salvo aggiornamenti del calendario).

Qualora i pronostici dovessero essere rispettati, Arnautovic salterebbe a quel punto 10 partite – 7 di campionato e 3 di Champions – restando così ai box per 54 giorni di tempo (il tutto grazie all’ausilio delle soste di ottobre e novembre per le Nazionali).

In quel caso, l’ex Bologna finirebbe per rinunciare solamente ad alcuni match di cartello come quelli in programma con Benfica, Salisburgo (andata e ritorno in questa circostanza), Roma e Atalanta e tornare così per il ritorno in Champions League contro i lusitani, in programma il prossimo 29 novembre al ‘Da Luz’.