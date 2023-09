Duello Inter-Napoli per l’esterno: 15 milioni in estate

By

Anche i nerazzurri in corsa per il talento dell’esterno offensivo del Genoa, protagonista dell’ultima seconda metà di stagione in Serie B prima della promozione

Inter sul campo e Inter sul mercato. Lavoro a trecentosessanta gradi per lo staff tecnico e quello dirigenziale anche sul piano dei contenuti che da qui ai prossimi mesi potrebbero saltar fuori, in chiave estiva.

Simone Inzaghi avrà bisogno di rinforzi a cavallo tra la linea mediana e la zona offensiva. Qualcuno che possa prendere il posto di Henrikh Mkhitaryan e Alexis Sanchez, due dei potenziali uscenti nel prossimo futuro per questioni meramente anagrafiche. Per quanto siano due profili unici nel loro genere ed insostituibili per caratteristiche, la dirigenza nerazzurra ci si può quantomeno avvicinare.

In orbita Inter nell’ultimo periodo c’è il nome di Albert Gudmundsson, esterno offensivo e rifinitore d’attacco del Genoa di Alberto Giardino. Prelevato dalla formazione ligure lo scorso gennaio nel mercato di riparazione nel tentativo di dare uno slancio finale alla corsa promozione, ha dimostrato una fortissima propensione a macinare reti e assist.

Gudmundsson piace a Inter e Napoli, il Genoa non fa sconti

Ora in coppia con Mateo Retegui, altro vecchio pallino dell’Inter, il calciatore islandese ha gli occhi puntati su di sé. Sia da parte dei nerazzurri che hanno apprezzato l’approccio iniziale in questa stagione nonostante il Genoa abbia impegnato risorse per l’acquisto di Ruslan Malinovski, sia del Napoli di Rudi Garcia.

Inter e Napoli potrebbero dunque andare incontro ad un testa a testa intenso in vista della sessione estiva di mercato, considerando che difficilmente la formazione rossoblu possa essere propensa a cedere il proprio talento a gennaio. Oltretutto, le pretese per il suo cartellino sono notevolmente cresciute rispetto al passato: si parla già di almeno 15 milioni di euro richiesti dalla dirigenza, mentre le pretendenti al suo cartellino si sono avvicinate soltanto al di sotto dei 10 milioni. Ancora troppo pochi per pensarci seriamente. La stagione, comunque, è ancora molto lunga.