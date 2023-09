Più sicuro e più leader: la crescita dell’Inter è quella di Inzaghi

By

Profonda maturazione da parte del tecnico piacentino sotto tanti aspetti della sua gestione manageriale all’Inter, anche Marotta confida in lui

Tre stagioni, tre anni di cambiamenti. In positivo. L’Inter di Simone Inzaghi è cresciuta e ciò non è dovuto affatto ad uno stravolgimento parziale dell’organico, costellato di profili di spessore. Anzi, il bilancio del mercato estivo riporta una lieve inflessione sotto il profilo qualitativo della rosa. Ciò lascia trasparire un dato essenziale: il cambiamento è venuto soprattutto dall’area tecnica.

Inzaghi ha raccolto l’eredità di Antonio Conte, senza però vincere lo Scudetto. Eppure non è mai rimasto a mani vuote a fine stagione. Coppe Italia e Supercoppe sono state parte del suo bottino, culminato poi con una finale di Champions League non vinta per un soffio appena qualche mese fa. Rispetto al passato, poi, l’Inter ha dovuto anche fare i conti con una serie di questioni societarie e finanziarie che hanno pesato sulla costruzione della rosa e hanno costretto il tecnico a venir meno ad alcune idee di mercato ben precise. Unità e coesione di base hanno portato i loro frutti.

Inzaghi, oltretutto, si è dato particolarmente da fare con lo studio e l’analisi tattica delle proprie forze in campo. Riuscendo non soltanto a trarre il meglio dai suoi calciatori ma anche a gestire con intelligenza, man mano che il tempo passava, le sostituzioni: una caratteristica alla quale era poco affine ma tutt’altro che impossibile da recuperare.

Per Inzaghi sono elogi, ecco Marotta: “Questa è la sua squadra, oggi leader”

Il rinnovo in nerazzurro, quindi, è tutto meritato. Anche Giuseppe Marotta non hai mai smesso di riporre la propria fiducia nelle capacità di Inzaghi, fiducia giustificata anche dalle sue parole nel suo ultimo intervento a ‘La Radio Anch’io Sport’.

“Lo scorso anno, nella stessa fase di stagione, eravamo ottavi e con sei punti in meno. Oltre ai numeri, quel che sto notando è una maggiore consapevolezza nei propri mezzi. La certezza di essere forti protagonisti sulla scena. Quella di oggi è la sua squadra, è lui il vero leader e i giocatori seguono le sue indicazioni“, ha dichiarato Marotta.