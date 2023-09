Amadou Sarr, il sostituto di Arnautovic può essere lui

Senza l’ex Bologna fermo ai box per infortunio potrebbe toccare al talento della Primavera di Chivu, ecco il profilo del giovane centravanti nerazzurro

Empoli–Inter è stata una sfida importantissima ai fini della classifica, perché ha riportato i nerazzurri a condurre nuovamente il campionato di Serie A. Gli uomini di Inzaghi sono stati soddisfatti della prova contro una formazione in crescita rispetto all’inizio di stagione, ma sono rimasti particolarmente preoccupati per il brutto infortunio rimediato da Marko Arnautovic nei minuti finali della partita.

Come noto, il calciatore è stato sottoposto prontamente ad un primo accertamento strumentale dal quale è stata evidenziata un’importante distrazione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Questo lo costringerà ad almeno due mesi di stop forzato, prima di riprendere ad allenarsi individualmente sui campetti del Suning Training Centre di Appiano Gentile.

Nel frattempo, Simone Inzaghi avrà a disposizione i suoi tre centravanti alternativi. Lautaro Martinez e Marcus Thuram saranno probabilmente chiamati agli straordinari, con Alexis Sanchez che scalpita di essere finalmente impiegato con maggiore continuità. Mancherà però il quarto attaccante: motivo per cui lo staff tecnico avrebbe individuato nel giovanissimo Amadou Sarr un degno sostituto dell’austriaco assente da qui ai prossimi mesi.

Sarr verso la convocazione in Prima Squadra, unica soluzione per Inzaghi

Subentrato a Francesco Pio Esposito come attaccante perno dell’attacco della Primavera nerazzurra, Sarr non sta deludendo le attese in questo avvio di stagione nel campionato giovanile al suo secondo anno tra le file della formazione di Cristian Chivu.

Con due vittorie e due pareggi, l’Inter sta ben figurando e gli occhi sono tutti sul nigeriano. Reduce da una stagione passata non male, contando 24 presenze e 5 gol, Sarr rappresenta una via di fuga indispensabile per Inzaghi e il resto del comparto offensivo della sua squadra. Quantomeno per tamponare l’urgenza e avere un calciatore in più da poter schierare nei minuti finali di partite sotto controllo in termini di gioco e punteggio complessivi.

Sarr è oltretutto rigorista e proprio su calcio di rigore sono arrivati i primi due gol stagionali contro la Fiorentina e Real Sociedad in Youth League. Nella prima gara è stato anche capitano: una risorsa su cui lo stesso Chivu sembra voler puntare moltissimo viste le sue evidenti qualità e l’imponente stazza fisica.