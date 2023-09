Cos’è e di cosa si occupa Investcorp, il fondo che vorrebbe l’Inter

A quanto pare, Investcorp starebbe continuando a proporsi come potenziale acquirente dell’Inter: ecco il reale potere del fondo che si occupa di investimenti

Investcorp è ormai un nome familiare a tutti gli interisti. Quando si parla però di grandi fondi di investimento non è mai troppo facile capire quale possa essere il loro reale potere finanziario, così com’è sempre piuttosto complicato tracciare i confini del loro core business, ovvero della loro specifica politica economica.

Ecco perché in tanti si stanno ponendo delle domande. Di cosa si occupa precisamente Investcorp? Quali è quanti capitali investe? E che tipo di importanti investimenti ha portato finora a termine?

Secondo TuttoSport, Investcorp starebbe già effettuando delle due diligence per comprare l’Inter e, in quanto gestore globale di prodotti di investimento alternativi, potrebbe aver raccolto capitali da vari soggetti, probabilmente arabi. Le due diligence sono null’altro che processi attraverso cui un potenziale acquirente valuta la società target e le sue attività (con debiti e asset) prima di tirare fuori la grana.

Ovviamente, l’esecuzione di questo tipo di indagine è fondamentale e dunque propedeutica per poter parlare di un’offerta vera e propria. Ed è per questo un po’ strano immaginare che ci sua già una valutazione (pari a 1,3 miliardi, secondo TuttoSport) fatta dal fondo per accontentare Zhang.

Di cosa si occupa Investcorp, il fondo del Bahrein accostato all’Inter

Il fondo, da quarant’anni, lavora con clienti privati di prestigio ​​e importantissimi referenti istituzionali. Sebbene sia stato fondato in Bahrein (la sicietà è attiva dal 1982), oggi ha i suoi principali uffici negli Stati Uniti e nel Regno Unito, così come in Arabia Saudita, Emirati, Qatar, India, Cina, Giappone e Singapore.

La maggior parte dei clienti di Investcorp si trova ancora nei sei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, anche se da quanche anno il fondo sta crescendo di investire massicciamente in Europa e USA.

La società di investimenti aveva già trattato l’acquisto del Milan, ed è quindi noto ai più il suo interesse per il mercato sportivo. Dopo aver investito soprattutto nel mondo della moda (Tiffany, in passato Gucci…) e nel settore immobiliare, da un po’ di anni la Investcorp segue principalmente acquisizioni di società tecnologiche e start-up legate al business dell’energia. E ora vorrebbe puntare a grandi società sportive.

Per prendere l’Inter, secondo le indiscrezioni riportate da TuttoSport, il fondo potrebbe essere pronto a mettere sul tavolo 1,3 miliardi di euro bonus inclusi. Non sappiamo ancora nulla di preciso sull’affare, tranne che Zhang potrebbe non riuscire a restituire il prestito a Oaktree (400 milioni di euro entro il 20 maggio) o a rifinanziarlo. Per questo si immagina che il presidente cinese potrebbe voler vendere il club.

Quest’ipotesi, evocata, contraddetta e poi riformulata varie volte nel corso degli ultimi mesi, ha in più occasioni implicato voci su un’interesse da parte di Investcorp. Le attività principali di questo fondo riguardano private equity, grandi investimenti nel settore immobiliare, investimenti a ritorno assoluto, costruzione di infrastrutture e gestione del credito e del capitale strategico. Secondi gli ultimi dati, il gruppo gestisce circa 50 miliardi dollari di asset.

In pratica Investcorp si occupa forma di investimento in cui i capitali vengono raccolti da investitori istituzionali o privati per acquisire partecipazioni azionarie di società generalmente non quotate in borsa. Questi capitali, nove volte su dieci, vengono da miliardari e milionari del Medioriente.

In Italia, Investcorp ha già fatto grandi affari: nel 1993 aveva acquisito il 100% delle azioni di Gucci, per poi rivenderle qualche anno dopo. Inoltre, il capo di Investcorp, il banchiere Mohammed Mahfoodh Al Ardhi, è un amante della Sardegna e della Costiera amalfitana.

Il fondo è stato accostato all’Inter già in passato e ha mostrato interesse per il Milan. La trattativa per prendere il club rossonero è fallita, ma la società ha continuato per un anno intero a lavorare per acquistare una squadra del calcio europeo è rimasta. Questa squadra potrebbe essere l’Inter?