Flop incredibile, già scelto l’erede: sollievo Inter sul mercato

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo all’idea di aver ceduto un calciatore che non sta dimostrando tutto il suo valore in questo avvio di stagione di Premier League, sarebbe già pronto il sostituto

Simone Inzaghi non poteva sperare in un inizio di stagione migliore di questo. Alla Fiorentina e al Milan, due delle grandi protagoniste della passata stagione, gli uomini nerazzurri hanno saputo rispondere presente con prestazioni di estremo valore ai fini della classifica e del buonumore generale. Ma lo scoglio da superare era per lo più contro le ‘piccole’ del nostro campionato: anche in questo caso, nulla da ridire.

Ora il gruppo del ‘Biscione’ viaggia in testa alla classifica a pieni punti e con il vento a favore. Nell’attesa di disputare la sfida interna contro il Sassuolo – reduce da una prestazione di tutto rispetto con la Juventus – e blindare la sesta vittoria consecutiva di questo avvio. Tante le note positive a livello tattico e altrettante anche in termini meramente d’organico, complice l’ottimo lavoro svolto a livello dirigenziale da Giuseppe Marotta e il resto dello staff dell’Inter.

Brilla anche Yann Sommer, una vera garanzia tra i pali ed esperto portiere di caratura internazionale reduce da un’esperienza importante con il Bayern Monaco. Quest’ultimo ha salvato in diverse occasioni la retroguardia nerazzurra la quale, in ogni caso, ha dimostrato grandissima attenzione in fase di copertura e si è meritata di rientrare di diritto tra le migliori d’Europa. Tutta un’altra faccia, dunque, rispetto allo scorso anno. Quando in porta c’era André Onana, di certo non l’ultimo degli arrivati sulla scena europea.

Onana a rischio in Premier, troppi errori per ten Hag

Il portiere camerunese, come noto, ha compiuto un salto di qualità eccezionale agli ordini di Inzaghi prima di esser ceduto al Manchester United per una cifra vicina ai 57 milioni di euro. La previsione del club inglese era chiara: avere qualcuno che potesse difendere meglio del predecessore David De Gea i pali di una squadra spesso incostante in fase difensiva. Eppure, fino a questo momento, le promesse non sarebbero state rispettate.

Oltre alla clamorosa papera occorsa nella sfida di Champions League giocata contro il Bayern Monaco, Onana ha mostrato qualche lacuna anche in Premier League. Questo non starebbe convincendo affatto Erik ten Hag il quale, qualora la situazione non dovesse cambiare a stretto giro di posta, vorrebbe investire risorse ed energie future su un altro profilo di spessore che possa prenderne il posto.

Le ultime voci di corridoio riportano il nome di Jan Oblak, calciatore statuario dell’Atletico Madrid da tempo tra i migliori nel suo ruolo. I ‘Colchoneros’ sarebbero disposti ad aprire ad una trattativa ma a non meno di 50 milioni, una cifra importante già spesa per lo stesso Onana. Scenario non semplice.