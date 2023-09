Tra rinnovo e firma con la rivale: Mkhitaryan, il presente e il futuro

Quale sarà il futuro di Mkhitaryan? Il contratto dell’armeno scade a giugno 2024 e l’Inter ritiene che sia troppo presto per parlare di rinnovi

Dopo il mezzo passo falso contro la Real Sociedad, Henrikh Mkhitaryan è tornato a brillare contro l’Empoli, confermandosi un giocatore di qualità e quantità, preziosissimo in copertura e per proporre gioco. Molti interisti creadono infatti sia il caso di risolvere il prima possibile la situazione del suo contratto in scadenza, sottoponendoglu un’offerta di prolungamento di almeno un anno, nonostante l’età non certo più tenerissima dell’ex Roma.

Beppe Marotta si è già espresso sul futuro di Mkhitaryan, ma senza scendere nei dettagli. Parlando in generale, l’amministrazione delegato dell’Inter ha fatto capire che il club sta già ragionando sui prossimi rinnovi, ma che non c’è alcuna fretta di concludere. In pratica è ancora presto. E bisogna anche capire come si metterà la stagione. Dopotutto siamo ancora a settembre…

Ma, come per ogni giocatore in scadenza, c’è il rischio che l’armeno sia corteggiato da altri club e vada via a zero. Da tempo l’ex Roma, per esempio, è seguito dai ricchissimi investitori che rimpinzano di campioni la Saudi Pro League… E non finisce qui, dato che su Mkhitaryan potrebbe accendersi anche l’interesse di qualche top club europeo.

Non troppo tempo fa Rafaela Pimenta, la sua agente, lo ha paragonato al vino: “Mkhitaryan migliora con l’età“. E se ne è accorto, forse prima di chiunque alltro, anche Inzaghi, che da un anno a questa parte sembra aver trovato il suo vero insostituibile proprio nell’armeno arrivato a zero dalla Capitale.

Discorsi sul futuro di Henrikh Mkhitaryan

Da quando gioca in nerazzurro, Mkhitaryan avrà sbagliato sì e no due partite. Spesso è stato decisivo a livello di personalità e silenziosa leadership. Quasi sempre ha corso come un matto, senza risparmiarsi. Manco avesse da poco compiuto vent’anni. Ecco perché già si parla di rinnovo con l’Inter.

Il centrocampista ha dimostrato di essere ancora integro fisicamente e di poter essere sempre utile al gioco del mister. Non solo come mezzala, ma anche come regista alternativo a Calhanoglu o come seconda punta. L’infortunio di Arnautovic rende insomma Mkhitaryan ancora più prezioso per Inzaghi.

I futuro di Henrikh Mkhitaryan potrebbe intrigare anche il Barcellona, che negli ultimi anni si è specializzato in affari a zero. O anche il PSG, che è alla ricerca di operai dai piedi raffinati e con la testa sulle spalle.

In Italia, poi, se Allegri dovesse restare a Torino, potrebbe farsi avanti anche la Juve. Ci sono insomma vari club importanti che potrebbero decidere di puntare sull’armeno, ed è per questo che la dirigenza nerazzurra non può tergiversare più del dovuto. Ovviamente, tutte queste piste sono solamente suggestioni fondate su interessi scollegati da qualsiasi piano di trattativa.

Insomma, le invadenti velleità dei bianconeri e dei blaugrana si muovono a oggi come minacce puramente teoriche, nulla più. Ma il tempo passa in fretta e presto gli interessi planonici potrebbero trasformarsi in proposte concrete.

Le aspettative del professore

Pare comunque che l’armeno si trovi benissimo all’Inter e che non abbia manifestato di chiudere la sua carriera altrove. Non sembra rimpiangere il Manchester United né la Roma…

Inzaghi non lo cambia mai e l’armeno si è calato benissimo nel ruolo di suo fedelissimo. A più di trentaquatto anni sembra ancora in grado di giocare a ritmi elevati, senza pause e senza cali. I risultati dei test fisici di Mkhitaryan sono infatti ottimi: sia in campo che in allenamento registra dati ancora brillanti.

Henrikh è poi un elemento fondamentale dell’undici nerazzurro anche a livello tattico. Ha esperienza e freddezza. Sa quando accelerare e quando bloccarsi. Ed è anche molto rispettato dai compagni di squadra. Anche per questo non andrebbe mai perso a cuor leggero. A viale della Liberazione ne saranno già consapevoli.

I tifosi sperano che non possa mai accordarsi con una rivale. Ma forse l’Inter non ha fretta di chiudere il rinnovo anche perché si fida della serietà del calciatore. Il professore non sembra uno che tradisce.