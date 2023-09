Verso Inter-Sassuolo: decisione presa su Cuadrado

Inzaghi sperava di poter recuperare Juan Cuadrado per la sfida contro il Sassuolo. Ecco cosa filtra sulle reali condizioni del colombiano ex Juventus

Non solo Marko Arnautovic: contro il Sassuolo, Inzaghi dovrà quasi sicuramente fare a meno anche di Cuadrado. E probabilmente lo aveva già messo in conto, il mister, come testimoniato dalla decisione di tenere a riposo Dumfries per tutti i 90′ nella sfida contro l’Empoli. Ma che cosa sappiamo sulle condizioni finische dell’esterno colombiano? Quando potrà tornare in campo?

Anche ieri, Cuadrado è stato impegnato nel lavoro personalizzato. E lo stesso è successo nella sessione di allenamento odierna: il colombiano, alle prese con un’infiammazione al tendine, ha dunque pochissime speranze di recuperare per la partita di mercoledì, ovvero per la delicata sfida contro il Sassuolo.

Sono dunque tre le defezioni in rosa nerazzurra prima dell turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di Serie A. Fermo Arnautovic e a parte Caudrado e Stefano Sensi, costretto all’ennesimo forfait. Il resto della squadra si è dedicato ieri a un allenamento defaticante post-partita mentre oggi ha lavorato sui movimenti e sulla tattica.

E ora resta da capire quando il colombiano potrà finalmente tornare al 100%, per dare a Inzaghi un utile ricambio sulla fascia destra. La sensazione è che, dopo la brutta notizia del lungo stop di Marko Arnautovic, in vista dei prossimi impegni di campionato Simone Inzaghi potrebbe dover gestire anche l’assenza prolungata di Cuadrado.

L’esterno colombiano, ormai si dà per certo, non sarà disponibile per la partita in programma domani sera contro il Sassuolo che ha battuto la Juventus. Anche se leggera, la tendinite continua a dar problemi. Ecco perché, dopo aver già saltato le partite con Milan ed Empoli, l’ex Juventus sarà assente domani sera, quando l’Inter affronterà la sfida contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

L’assenza di Cuadrado è stata finora colmata da un buon Dumfries (l’olandese ha steccato solo contro la Real Sociedad) e dal duttile e ordinato Darmian. Una simile situazione comincia però a essere poco simpatica. E la paura è che possa durare ancora a lungo. La speranza di Inzaghi è di averlo a disposizione già nella sfida di sabato contro la Salernitana. Ma per ora mancano i segnali positivi.

L’ex Juventus è ormai assente da dopo la sosta. E ciò aggiunge un problema all’Inter già in emergenza in attacco. Dumfries non può essere sovraccaricato. E sulla fascia destra, dove il rientro di Cuadrado sembra essere più complicato del previsto, potrebbe essere necessario inserire almeno come riserva un Primavera.

Il colombiano è assente da dopo la sosta con la sua nazionale. Sono già 3 le partite in cui è stato indisponibile (in realtà ha collezionato una panchina, contro il Milan). E la cifra potrebbe anche raddoppiare.

L’esterno nerazzurro rimarrà ancora ai box, a causa dell’infiammazione al tendine del ginocchio che non sembra dargli pace, contro i neroverdi. Poi bisogna capire cosa succederà giorno per giorno. Possibile che Inzaghi provi a sfruttare il giovane Aidoo, un terzino di qualità e quantità, che finora ha ben figurato in Primavera. Fortunatamente Inzaghi è riuscito anche ad avere risposte positive da Pavard. In questo modo potrà sfruttare Darmian come sostituto di Dumfries.

Il ricambio per il ruolo di braccetto destro è invece Bisseck, uno dei giocatori finora meno sfruttati da Inzaghi. L’esterno colombiano doveva offrire all’Inter imprevedibilità ed esperienza, specie contro le squadre chiuse. Ma è ancora alle prese con la tendinite che ha iniziato a tormentarlo nel ritiro della Colombia durante la sosta per le nazionali. Inzaghi non lo ha portato in trasferta a Empoli e non lo farà giocare nemmeno contro il Sassuolo.

Stavolta, però, il mister non darà un altro turno di riposo a Denzel Dumfries, e Matteo Darmian tornerà al suo vecchio ruolo di braccetto o finirà in panchina.