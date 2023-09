Le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo: Inzaghi fa solo due cambi

By

Da Thuram a Berardi ecco le formazioni ufficiali della sfida di scena al Meazza e valevole per la sesta giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del match tra Inter e Sassuolo in programma fra circa un’ora al ‘Meazza’.

Confermate le indiscrezioni delle ultime ore, con Inzaghi che applica un mini-turnover non rinunciando a Bastoni e Mkhitaryan. Darmian torna nei tre dietro, panchinando Pavard; sull’out destro si rivede Dumfries, a centrocampo Barella a scapito di Frattesi. Davanti la solita coppia, Thuram-Lautaro. In definitiva sono solo due i cambi rispetto a Empoli.

Sponda neroverde, Dionisi conferma dieci/undicesimi della squadra mandata in campo contro la Juventus: l’unica novità è Viti al centro della difesa, in luogo di Tressoldi. In attacco l’ex Pinamonti, supportato dal tridente Berardi-Bajrami-Lauriente.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-SASSUOLO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Lauriente; Pinamonti. All.: Dionisi

ARBITRO: Massimi di Termoli