E se l’Inter giocasse con la difesa a 4? Come potrebbe giocare dopo l’arrivo di Khalaili

Come cambierà l’Inter con l’arrivo di Anan Khalaili: velocità e cross sul fondo, ma anche la possibile difesa a 4.

L’Inter ha chiuso la trattativa che porterà Anan Khalaili a Milano: sarà l’israeliano l’erede di Denzel Dumfries sulla corsia destra. E’ stato trovato l’accordo con l’Union Saint-Gilloise per il Classe 2004, sulla base di una parte fissa di 25 milioni di euro + bonus per avvicinarsi alla richiesta del club belga, che valutava il giocatore circa 30 milioni. Si è arrivati, dunque, alla fumata bianca. Khalaili dovrebbe arrivare nella giornata di domani a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratto con i nerazzurri.

Khalaili avrà dunque il duro compito di non fare rimpiangere Denzel Dumfries e far dimenticare l’esito della trattativa Palestra. In molti si chiedono come giocherà l’Inter di Chivu ora che la fascia destra avrà un nuovo padrone.

Khalaili, sarà lui il sostituto di Dumfries

Khalaili è un esterno meno fisico rispetto a Denzel Dumfries, ci si deve aspettare dunque meno dominio sul gioco aereo e in area sui cross provenienti dalla parte di Dimarco. In compenso, è rapido e abile nel dribbling, oltre che dotato di un buon tiro. Doti che quindi inevitabilmente cambieranno la manovra offensiva nerazzurra.

Khalaili giocherà largo a destra nel 3-5-2 di Chivu, ma sono molti a pensare che, prima o poi, il tecnico possa passare ad una difesa a 4 e sperimentare anche in questo senso, sfruttando l’abilita e la proressione nel partire dalle retrovie dell’esterno israeliano. Di certo, Chivu può consolarsi: l’Inter ha il suo nuovo esterno di fascia destra. Dopo l’arrivo di Provedel, dunque, i nerazzurri hanno completato anche il secondo tassello del mercato estivo. Adesso, Ausilio e Marotta si concentreranno sulla difesa e sul regalare al tecnico i sostituti di Acerbi e de Vrij.