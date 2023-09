Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo: mini-turnover per Inzaghi

Contro il Sassuolo sarà ancora tempo per un parziale turnover per l’Inter: Inzaghi non rinuncia all’ossatura della squadra

I nerazzurri ospitano i neroverdi di Dionisi che hanno battuto nella precedente giornata la Juventus. Inzaghi, per gestire le forze degli uomini a disposizione e dare continuità al progetto di alternanza, dovrebbe riproporre un mini turnover anche contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale di Serie A. I nerazzurri, in vetta alla classifica del campionato, sperano di aggiungere un’altra vittoria alla serie si cinque vittorie su cinque incontri.

Non sarà facile. Il turno infrasettimanale fa sempre paura. E anche i neroverdi non sono avversari da sottovalutare: in passato hanno più volte dato fastidio all’Inter. Dopo il 4-2 inflitto alla Juventus (tradita dagli errori di Szczesny e Gatti), Dionisi riparte da un Domenico Berardi in gran forma (contro la Juve ha segnato con un bel sinistro a giro scoccato dal limite dell’area di rigore) e dall’ex Pinamonti che ha mostrato di poter essere un buon goleador.

L’Inter viene sì da cinque vittorie in campionato, ma nell’ultima sfida, quella al Castellani di Empoli, hanno un po’ faticato, riuscendo a vincere solo grazie dell’eurogoal di Federico Dimarco.

Nell’ultimo scontro fra Inter e Sassuolo a San Siro finì 4-2 per i nerazzurri: i goal furono segnati da Romelu Lukaku (doppietta), da Lautaro e Tressoldi (un’autorete, ovviamente). Per il Sassuolo segnarono invece Matheus Henrique e Davide Frattesi, oggi grande ex dell’incontro. Proprio Frattesi potrebbe essere una delle novità in campo per Inzaghi…

Il centrocampista ex Sassuolo potrebbe infatti giocare al posto di Mkhitaryan (in realtà, sarebbe Barella a giocare nella posizione dell’armeno, lasciando il centro-destra all’ex Sassuolo).

Inzaghi opta per il parziale turnover contro il Sassuolo

Nel match serale Inzaghi dovrebbe proporre una difesa a tre composta da Darmian, Acerbi e Bastoni. Matteo Darmian dovrebbe quindi riprendere il suo posto come braccetto destro, facendo tornare Pavard in panchina. Dietro, sembrava che dovesse riposare anche Bastoni, ma in base alle ultime notizie da Appiano pare che l’Inter giocherà con l’ex Atalanta come braccetto sinistro.

Dumfries, invece, torna titolare in qualità di quinto a destra. Frattesi è in forse: l’allenatore è in dubbio se schierarlo con Barella per far riposare Mkhitaryan oppure se farlo partire ancora dalla panchina.

Davanti il mister dovrebbe dare fiducia a Lautaro e Thuram, ma occhio però ad Alexis Sanchez, che potrebbe avere la sua chance dopo l’infortunio di Arnautovic.

Dionisi non è ancora certo di poter schierare Consigli tra i pali. Sta meglio, il portiere: dovrebbe infatti sver smaltito la lussazione al mignolo. Ma anche se è tornato ad allenarsi da lunedì, la sua presenza tra i pali potrebbe essere ancora in forse. Dionisi deciderà all’ultimo in base alle sensazioni del diretto interessato.

In mediana, il Sassuolo proporrà Boloca e Matheus Henrique. In difesa Dionisi ha il dubbio non risolto su Viti, che potrebbe insidiare la titolarità di Ruan. Berardi, Bajrami e Laurienté dovrebbero essere poi schierati sulla trequartisti alle spalle dell’ex Pinamonti.

A partire con i favori del pronostico è ovviamente l’Inter, decisa a fare sei su sei in un match che di solito porta spettacolo e goal.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SASSUOLO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Di Marco, Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.