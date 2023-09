Sostituto a zero di Arnautovic, nuovo annuncio di Marotta

Le dichiarazioni dell’Ad dell’Inter prima della sfida col Sassuolo valevole per la sesta giornata di Serie A

“Siamo in una fase interlocutoria del campionato, il primo posto è un premio alle prestazioni che abbiamo fatto. E la continuità delle prestazioni positive è la cosa più importante”. Così Marotta a ‘Dazn’ prima del fischio d’inizio della gara col Sassuolo valevole per la sesta giornata di Serie A.

“Stasera sarà una gara molto difficile – ha aggiunto l’Ad dell’Inter prima di escludere nuovamente interventi sul mercato degli svincolati per sopperire alla lunga assenza per infortunio di Arnautovic – Sicuramente non prenderemo nessuno e speriamo che Arnautovic possa rientrare al più presto. Inzaghi è molto bravo, quindi saprà trovare l’elemento in rosa che possa sostituire l’austriaco. Siamo un collettivo che può sopperire a questa grave defezione”.