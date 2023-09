Colpo di scena: accordo per il ritorno di Perisic

Ivan Perisic si prepara al ritorno: dopo lo scioccante infortunio, il croato avrebbe già deciso di lasciare il Tottenham, nonostante la fiducia di Ange Postecoglou

In estate si erano diffuse voci di un suo possibile ritorno all’Inter. L’esterno croato aveva infatti paura di non rientrare più nei programmi del club londinese, dopo l’addio di Antonio Conte e l’arrivo di Ange Postecoglou. L’Inter, tuttavia, non si è mai fatta avanti con gli Spurs e non ha nemmeno preso mai in considerazione di approfittare di un ipotetico ritorno a zero (nel caso in cui Ivan Perisic fosse riuscito a svincolarsi in anticipo dal nuovo club).

Da un lato, Perisic, pur essendo rimasto molto legato al mondo Inter, non ha offerto segnali di schietto interesse per un ritorno. Inoltre, per i nerazzurri sarebbe stato difficile pareggiare le pretese d’ingaggio dell’ex, che con la maglia degli Spurs era arrivato a percepire più di 5 milioni a stagione.

Si era anche parlato di un ritorno in Croazia, alla squadra dove è cominciata tanti anni fa la carriera di Ivan Perisic: l’Hajduk Spalato. Ma alla fine, l’esterno non si è più svincolato e ha ripreso a giocare con continuità con gli Spurs.

Gli è bastato poco per farsi riconoscere come un elemento prezioso anche da Ange Postecoglou (che sulla carta avrebbe dovuto preferirgli giocatori con altre caratteristiche). Il nuovo allenatore degli Spurs lo ha sfruttato finora solo come suberntrante, ma il croato ha comunque offerto grandi prestazioni, conquistando la stima del mister.

Ritorno a casa per Perisic: dopo l’infortunio, il Tottenham lo libera a zero

Tutto è cambiato dopo l’infortunio verificatosi una settimana fa. Perisic si è rotto il crociato del ginocchio sinistro. Si è già sottoposto all’intervento, ma è normale preventivare un lunghissimo stop: in pratica, per Ivan, la stagione è già finita. Per questo potrebbe ora essere davvero essere liberato a zero a gennaio per potersi unire all’Hajduk Spalato.

In Inghilterra scrivono che l’ex Inter e Bayern Monaco dovrebbe avere già un accordo dall’estate appena trascorsa con lo Spalato, perché è lì che vuole chiudere la sua carriera. E a gennaio il trasferimento potrebbe concretizzarsi. Finora il Tottenham lo ha trattenuto ritenendolo un giocatore importante. L’infortunio ha cambiato le carte in tavola.

L’Inter non ha mai scordato Perisic, e molti tifosi, quest’estate, hanno sperato in un suo ritorno. Anche il croato è molto affezionato ai colori nerazzurri. Prima di lasciare il club a zero aveva confessato con un messaggio social di essersi innamorato dell’Inter (“Me ne vado sentendomi onorato di aver fatto parte di questo club. Con tante emozioni nel cuore, vi lascio dicendo… È una gioia infinita, che dura una vita, Pazza Inter, amala”).

Poi è stato visto allo stadio, Ivan, a tifare per gli ex compagni nel derby di Champions. Su Instagram non fa mancare mai i suoi cuorinici ai post della vecchia squadra e dei vecchi colleghi… Un interista vero, insomma. Uno che ha rifiutato davvero (e non solo a parole) la corte della Juve e del Milan per non tradire i tifosi.

Ma anche al Tottenham stava bene, Perisic. Pur avendo perso il ruolo di titolare fisso che aveva avuto lo scorso anno con Antonio Conte, il croato aveva saputo mostrarsi utile per Postecoglou in queste prime partite della nuova stagione. Ora proverà a rimettersi in forma per aiutare la squadra in cui è cresciuto e dove ha giocato da bambino e ragazzino, dal 1995 al 2006, prima di passare, a diciassette anni, ai francesi del Sochaux. Ivan è nato a Spalato e ha sempre tifato per l’Hajduk. E sarebbe bello per lui tornare presto a casa.