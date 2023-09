Conferme sul post Arnautovic: “Può essere lui il sostituto”

Inzaghi apre alla possibilità di spostare in fase offensiva il suo centrocampista avanzato come alternativa concreta ad Arnautovic, infortunato

Al momento dell’infortunio di Marko Arnautovic rimediato nel corso della penultima sfida di campionato vinta contro l’Empoli, una allarme è scattato in casa Inter. Questo perché il numero di centravanti puri nella rosa di Simone Inzaghi è limitato a quattro. Inevitabilmente quest’assenza lo riduce ulteriormente a tre presenze, di cui due titolari fissi.

Da qui l’urgenza di scovare almeno un’altra unità che possa fungere da temporaneo sostituto dell’ex Bologna, quantomeno fin quando non avrà riacquisito la piena condizione fisica. Inizialmente si era ipotizzato che la dirigenza potesse addirittura correre ai ripari prelevando un calciatore svincolato dal mercato. Questa via però non sarebbe stata di facile percorrenza. Ben più semplice, piuttosto, l’inserimento di una risorsa dalla formazione Primavera. Eppure non è detto che questa soluzione possa trovare appiglio nel breve termine per non privare anche Chivu di un suo calciatore.

Klaassen attaccante aggiunto di Inzaghi: “Può farlo”

Inzaghi conosce a fondo la sua rosa e le caratteristiche di ciascuno dei suoi. Anche quelle del neo acquisto Davy Klaassen, schierato per la prima volta nell’ultima uscita di campionato contro il Sassuolo.

L’ex Ajax dispone di un arsenale notevole di colpi. prettamente di stampo offensivo. Può infatti svariare lungo il fronte offensivo e giocare persino come centravanti aggiunto. Esattamente il ruolo che il tecnico piacentino gli vorrebbe riservare da qui alle prossime settimane, facendolo uscire non troppo dalla sua zona di comfort.

“Da quando Arnautovic si è infortunato ho alzato Klaassen al suo posto. Anche Sensi è indisponibile mentre Mkhitaryan ci serve in mezzo al campo. Sono tutti e tre giocatori intelligenti che possono giocare in quel ruolo. Speriamo di recuperare presto gli assenti“, ha commentato