Gesto incomprensibile di Barella in Inter-Sassuolo: il video è già virale

Il centrocampista sardo ha sorpreso tutti con questa mossa verificatasi in occasione del match valevole per la sesta giornata di campionato. L’accaduto

Anche l’Inter, sino a ventiquattr’ore fa unica squadra imbattuta dell’intera Serie A, ha accusato la prima batosta in campionato.

A sorpresa, infatti, la squadra di Simone Inzaghi è caduta in casa contro il Sassuolo con il risultato di 1-2 in favore dei neroverdi, arrivato grazie alle reti di Bajrami e Berardi. Una brutta battuta d’arresto che ha fatto sì che Lautaro e compagni perdessero la propria imbattibilità durata, c’è da dirlo, per ben cinque giornate.

Così facendo, a guidare ora la classifica di Serie A sono Inter e Milan, entrambe con 15 punti all’attivo. Del tutto opaca la prestazione offerta dei nerazzurri a differenza di quella offerta dalla formazione di Alessio Dionisi: con Berardi &co riusciti, a loro volta, ad esaltarsi nel corso del secondo tempo (di fatto le due reti di marca neroverde sono arrivate ai minuti 54 e 63).

Ad aver attirato l’attenzione di molti non è stato, però, il singolo risultato finale della gara, ma anche questo gesto il cui protagonista è stato proprio Nicolò Barella.

La reazione di Barella sul fallo sorprende tutti: il video diventa subito virale

Nicolò Barella, calciatore apparso del tutto sottotono nella serata di ieri così come il resto dei suoi compagni di squadra, si è lasciato andare a un gesto del tutto inaspettato durante Inter-Sassuolo.

E’ stato, infatti, sugli sviluppi di un contrasto avvenuto con Matheus Henrique che il forte centrocampista sardo è finito per toccarsi immediatamente il piede sinistro e non quello destro, distortosi leggermente un attimo prima della caduta.

Una reazione che ha suscitato in molti grande stupore: se non fosse, però, per il fatto che, ancor prima che il piede destro dell’ex Cagliari si contorcesse, lo stesso classe ’97 ha rimediato prematuramente un pestone sul piede sinistro dall’attuale numero 7 del Sassuolo. Non per nulla, anche nel momento in cui è uscito dal campo, ‘Barellino’ aveva già segnalato a Simone Inzaghi di avvertire ancora dolore all’altezza delle prime tre dita del piede sinistro. E’ questa, dunque, la reale giustificazione al tutto.