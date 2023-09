Inter-Sassuolo, rigore non fischiato: tutta ‘colpa’ di Sanchez

All’80′ di Inter-Sassuolo, Lautaro reclama un rigore per un tocco di mano Erlic in area, ma l’arbitro Massimi lo nega

Che cos’è successo? E come si è comportato ieri sera il arbitro giovane Luca Massimi scelto dal designatore Rocchi per la gara tra Inter e Sassuolo? Massimi ha esordito a livello arbitrale quattro anni fa ed è alla trentesima sfida diretta in carriera. Ciò significa che ha arbitrato davvero poco in carriera.

Due i precedenti per l’arbitro di Termoli con il Sassuolo, ed entrambi risalenti alla stagione 2021-22: il ko interno per 2-1 contro l’Empoli e il 2-2 in casa della Salernitana. L’Inter ha conosciuto da vicino l’arbitro Massimi solo lo scorso anno, per il 3-0 contro la Sampdoria.

Il fischietto molisano, tutto sommato, non se l’è cavata così male, anche se l’Inter ha reclamato due rigori e Inzaghi ha subìto anche un’ammonizione per proteste. Per alcuni interisti sarebbe stato giusto dare il rigore reclamato dall’Inter verso l’80’ contro il Sassuolo.

Assistito da Rossi e Dei Giudici, con quarto uomo Di Bello, e al VAR da Abbattista e all’AVAR da Guida, l’arbitro Massimi ha lasciato giocare, fischiando poco. Ha ammonito solo un giocatore (al 74’ Matheus Henrique) e poi il tecnico nerazzurro Inzaghi.

I casi dubbi sono stati pochi. Al 23′ Pinamonti ha protestato per un intervento in scivolata di Darmian. L’intervento da dietro è stato valutato regolare da Massimi con l’ausilio della sala VAR. E alla fine è stato comandato solo calcio d’angolo. L’intervento del difensore nerazzurro è infatti sul pallone.

Al 45’ l’Inter protesta per un fallo dopo un contrasto tra Boloca e Thuram, ma Massimi lascia correre e fa segno al francese di rialzarsi. Anche questa decisione è corretta.

Il rigore richiesto da Lautaro contro il Sassuolo: annullato per colpa di Sanchez

Al 70’ Consigli in uscita prende il pallone ma subito dopo travolge Frattesi. Inzaghi si alza furioso dalla panchina e viene ammonito. Frattesi, servito da un buon cross di Carlos Augusto, era lanciato verso la porta, ma il portiere neroverde gli sbarra la via fermando prima il pallone e spazzandoko. Solo dopo travole l’ex Sassuolo. Corretta quindi la lettura di Massimi.

Qui Simone Inzaghi è stato ammonito per eccessive proteste. E si è accorto presto di aver esagerato. Dopo una sbirciatina al monitor, Inzaghi chiede scusa: il rigore, in effetti, non c’è.

All’80′, l’episodio chiave. Alexis Sanchez tocca in area Matheus Enrique, ma l’azione prosegue. Lautaro arriva al tiro, ed Erlic in scivolata colpisce di mano. A quel punto Massimi ferma il gioco tra le proteste nerazzurre ma non comanda il rigore. Sicuro di sé, l’arbitro punisce con la punizione il precedente fallo del cileno.

E sembra giusto così. Il fallo di Sanchez su Matheus Henrique, anche se lieve, è evidente. E l’arbitro lascia proseguire per essere eventualmente corretto dal VAR. C’è anche il tocco di mano sul tiro di Lautaro di Henrique (il difensore ha il braccio aperto rispetto alla figura e aumenta la massa corporea). Ma a fine azione, Massimi fischia la spinta di Sanchez e il VAR non corregge perché il fallo del cileno sembra chiaro.

La caduta di Henrique sulla spinta del cileno nerazzurro lascia comunque qualche dubbio. La sensazione è che il centrocampista neroverde si lasci cadere piuttosto facilmente.