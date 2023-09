Moratti finalmente dimesso: ecco come sta l’ex presidente dell’Inter

By

Lo storico patron nerazzurro era stato ricoverato negli scorsi giorni per un motivo ben preciso. Le sue attuali condizioni

Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter rimasto alla guida del club per oltre un decennio, continua ad essere ricordato dai suoi vecchi tifosi con particolare affetto.

L’ex patron nerazzurro – rimasto al timone della ‘Beneamata’ in due periodi diversi, precisamente dal 1995 al 2004 e successivamente dal 2006 al 2013 – ha collezionato importanti successi assieme al club di ‘Viale della Liberazione’: su tutti quello del Triplete giunto nel 2010, data che nessun tifoso interista dimenticherà mai e poi mai.

Complici i 78 anni che si porta sulle proprie spalle, però, Massimo Moratti è stato ricoverato negli scorsi giorni per un intervento programmato da diverso tempo. Già nella mattinata di oggi, l’ex e noto imprenditore italiano è stato dimesso ed ecco in che tipo di condizioni si trova in questo momento.

Moratti dimesso quest’oggi dall’ospedale Galeazzi: l’intervento al cuore ha dato gli esiti sperati

Una splendida notizia per tutti: Massimo Moratti è stato dimesso nella mattinata di oggi dall’ospedale Galeazzi di Milano.

L’ex presidente dell’Inter era stato ricoverato per via di un intervento di angioplastica programmato da diverso tempo e fortunatamente ben riuscito. Più che positivo, dunque, il decorso post-operatorio dello storico imprenditore italiano.

Confermato, perciò, l’ottimismo dei medici che filtrava già negli scorsi giorni. Le sue condizioni sono ora del tutto stabili, tant’è che lo stesso Moratti è già rientrato a casa al fianco della propria famiglia.