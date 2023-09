Agente Lautaro: “Vuole solo l’Inter”. Poi annuncio sul rinnovo

Il centravanti vuole restare in nerazzurro e mette freno a tutte le voci di mercato future sul suo conto, in attesa di poter formalizzare il rinnovo di contratto

Lautaro Martinez da vetrina in questo avvio di stagione, nonostante il passo falso contro il Sassuolo. Il centravanti argentino, da anni ormai punto forte del reparto offensivo del gruppo in mano a Simone Inzaghi, è simbolo assoluto del riscatto di un club fortemente deciso a raggiungere nuove vette nella sua lunga storia.

Sebbene la situazione economica non aiuti, la dirigenza nerazzurra non ha affatto voglia di giocare il cartellino di Lautaro sul mercato come fosse uno fra tanti. Essendo risorsa e uomo legato alla propria causa, l’interesse massimo è quello di poterlo trattenere ancora a lungo. Schiacciando le pretese delle grandi d’Europa sul suo conto, fra cui soprattutto il Manchester United di Erik ten Hag. E in sottofondo, senza troppo clamore, anche la pista della Saudi Pro League sempre più ghiotta di grandi talenti del calcio europeo.

Camano su Lautaro: “Possibilità sul rinnovo”

Ad aver trattato della questione è stato lo stesso Alejandro Camano, agente di Lautaro, raggiunto dai microfoni di ‘TvPlay‘ nel corso dell’ultima trasmissione streaming sul canale Twitch omonimo.

“Ha avuto parecchie tentazioni sul mercato, non soltanto dall’Arabia. Quando gli parlo di queste possibilità lui mi risponde che c’è soltanto l’Inter. La sua devozione ai tifosi è totale. Il senso di appartenenza è fondamentale in questo sport e lui lo ha. Non ha mai voluto altro che non fosse l’Inter”, ha commentato Camano in apertura.

Parole forti, ricche di significato. Che preludono a qualcosa di ancora più grande: la possibilità di discutere apertamente il rinnovo di contratto. “Lautaro è dell’Inter perché va d’accordo con la società e gli piace la squadra. Ha deciso di restare per un motivo. Parlare di rinnovo è una possibilità, certo. Ci siamo tutti ripromessi di lavorare con serenità per il bene della squadra e del calciatore. Quindi credo sia importante e costruttivo avere un legame saldo e duraturo nel tempo“, ha poi continuato Camano. Orecchie tese nelle prossime settimane.