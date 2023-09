Conferme totali: arriva De Zerbi, sarà lui l’erede

Il tecnico potrebbe sostituire un partente ormai scontato per la stima spagnola il prossimo anno. Lui che tempo addietro era stato selezionato anche come potenziale erede di Inzaghi

Simone Inzaghi ha dovuto conquistare la fiducia dei tifosi nerazzurri e della dirigenza dell’Inter non senza poca fatica, dopo aver salutato la Lazio con orgoglio. In pochi avrebbero riporto le più grandi speranza per il fatto di non aver mai vinto nulla di veramente concreto, eppure il suo appellativo di ‘Re di Coppe’ lo ha trattenuto eccome.

Al sogno sfiorato di vincere anche la Champions League dopo aver raggiunto una finale che non si raggiungeva da più di dieci anni, Inzaghi vuole rendere realtà anche quello dello Scudetto. E c’è ancora tutta una stagione davanti per poterlo fare, al passo di un gruppo fortemente coeso e ben dedito alle sue direttive.

Nei momenti di particolare dubbio, però, la dirigenza aveva preso in considerazione Roberto De Zerbi come potenziale erede. Lui, il trascinatore del Brighton in Premier League, sulla panchina di un club prestigioso come quello nerazzurro trascinato dalla voglia di Piero Ausilio e gli ottimi rapporti che intercorrono ancora oggi con il suo manager.

De Zerbi tra Inter e Real Madrid, opzione concreta in Spagna

Insomma, la strada spianata c’era eccome. Ma De Zerbi siede ancora sulla panchina del suo club con grande determinazione e vuole ambire anche lui a nuovi risultati valorosi. Sempre che resti a Brighton e non si sposti prima.

Dalla Spagna salgono le quotazioni che lo accostano alla realtà del Real Madrid, come erede di Carlo Ancelotti ormai destinato a prendere le redini della Nazionale brasiliana sin dalla prossima estate. Ci starebbe seriamente pensando il presidente madridista Florentino Perez, mentre aleggia forte anche il nome dell’ex centrocampista dei ‘Blancos’ Xabi Alonso.

Balotelli a ‘TvPlay’: “Onana meglio di Sommer, poi sceglierei Barella”

Questione allenatore a parte, in un recente intervento nel corso della diretta streaming di ‘TvPlay‘, l’ex attaccante nerazzurro Mario Balotelli ha voluto toccare il paragone tra Onana e Sommer prima di spostare l’attenzione sul profilo di Barella.

“Onana è più forte di Sommer tra i pali”, ha detto il calciatore in prima battuta. “Chi sceglierei tra Barella o Kovacic? Mi piacciono entrambi e non sono profili simili quindi in un centrocampo li farei giocare insieme. Se devo scegliere uno, dico Barella. Al City servirebbe perché abbina corsa e tecnica. È molto forte. In Nazionale è uno dei migliori”.