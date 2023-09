Asllani non convince, dall’Argentina il nuovo vice Calhanoglu

L’alternativa al turco potrebbe essere, a sorpresa, un connazionale di Sanchez. Tutto quello che c’è da sapere riguardo le caratteristiche del giocatore e non solo

Non c’è alcun dubbio: è Hakan Calhanoglu l’uomo imprescindibile per questa Inter e lo si è notato anche in occasione della gara di Champions dello scorso mercoledì contro la Real Sociedad, match in cui si è sentita eccome l’assenza del turco.

Già durante il confronto andato in scena con l’Empoli nella scorsa domenica, Simone Inzaghi non ha perso tempo nel gettarlo in campo e, la differenza, la si è vista sin da subito.

Nonostante Asllani resti da considerarsi, a tutti gli effetti, un giocatore del tutto valido – ancora un po’ troppo acerbo però – proprio l’italo-albanese non è riuscito a dare alla propria squadra quelle soluzioni in più che erano necessarie nel momento in cui l’Inter è andata ad affrontare una squadra così ostica come la Real Sociedad in uno stadio del tutto caldo come quello della ‘Reale Arena’.

Ora, proprio per via del fatto che il classe ’02 non sta convincendo appieno da vice Calhanoglu, all’Inter potrebbero venir proposti tutta una serie di centrocampisti in vesti di alternativa al turco. Tra questi, magari, anche un connazionale di Alexis Sanchez.

Alarcon possibile profilo che potrebbe venir proposto all’Inter da vice Calha: il focus sul classe ’00

Williams Alarcon: è questo uno dei tanti nomi che, in un futuro imminente, potrebbero anche finire per essere proposti all’Inter in vesti di vice Hakan Calhanoglu.

Come appena anticipato, infatti, Kristjan Asllani sta continuando a risultare fin troppo timido quando chiamato in causa: aspetto da non dover sottovalutare. Soffermandoci sul conto del classe ’00, invece, trattasi per l’appunto di un mediano con caratteristiche del tutto differenti a quelle dell’ex Milan.

A differenza di Calha infatti (calciatore che possiamo definire ormai totale e dotato, perciò, di una classe sopraffina oltre che di mezzi tecnici alquanto impressionanti) il centrocampista di attuale proprietà dell’Huracan è un calciatore che ne fa dell’interdizione il suo principale punto di forza. Per il resto, essendo dotato fisicamente (non a caso è alto 1,82 metri) Williams Alarcon basa quasi tutto sulla propria fisicità.

Chi, più di tutti, lo conosce meglio è proprio Alexis Sanchez: calciatore che, oltre ad essere un connazionale del medesimo calciatore, sta continuando ad avere a che fare con Alarcon anche in Nazionale. Lo stesso dicasi di Vidal, nazionale cileno ed ex Inter tra le tante.