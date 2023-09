Formazioni UFFICIALI Salernitana-Inter: quattro titolarissimi in panchina

Le scelte di Paulo Sousa e Inzaghi per la sfida di scena fra poco all’Arechi e valevole per la settima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del match Salernitana-Inter valevole per la settima giornata del campionato di Serie A.

Tutto confermato, Inzaghi fa riposare Lautaro schierando Sanchez dal primo minuto in coppia con Thuram. In panchina altri tre titolarissi: Bastoni, Mkhitaryan e Dimarco: Esordio da titolare per Klaassen, in difesa si rivede Pavard. Anche Paulo Sousa schiera la sua squadra col 3-5-2: out Candreva, davanti Cabral e Dia.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-INTER

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Lovato; Bohinen, Legowski, Martegani, Kastanos, Bradaric; Cabral, Dia. All.: Paulo Sousa

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Klaassen, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All.: Inzaghi

ARBITRO: Abisso di Palermo