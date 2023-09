“Juventus su Frattesi”: la rivelazione non spaventa l’Inter

Il retroscena sulla candidata numero uno del centrocampista nerazzurro prima del suo trasferimento a Milano dal Sassuolo, ecco quello che è saltato fuori

Ennesimo colpo da maestri. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno reso reale un sogno portato avanti per anni dallo stesso calciatore, poi pienamente condiviso anche dalla sua nuova squadra. Davide Frattesi è nerazzurro per scelta, non certo per un caso fortuito della vita. Proprio quando sul suo profilo si sono fiondate tantissime altre realtà del campionato italiano, fra cui soprattutto Roma e Juventus.

I bianconeri, nello specifico, sono stati molto vicini al calciatore e lui non avrebbe sicuramente disdegnato la meta. Alcune scelte societarie hanno tuttavia frenato l’entusiasmo per l’ex Sassuolo, preferendo poi giostrare le forze già presenti tra i ranghi di Massimiliano Allegri e puntando soprattutto su un Paul Pogba finito poi nel polverone delle polemiche per fatti noti anche extra-calcistici.

Pogba da scartare, Frattesi occasione sprecata per la Juventus

Secondo l’allenatore ed ex calciatore Roberto Galia, quest’operazione di trattenimento del francese ha portato ad un netto calo qualitativo nel centrocampo della Juventus. Laddove uno come Frattesi avrebbe potuto offrire dinamicità, carisma e freschezza a completamento di una rosa che, tutto sommato, non è da gettar via.

“L’investimento su Pogba è stato sbagliato ed è difficile che possa rientrare in squadra dopo tutto l’accaduto. Quanto a Frattesi, invece, ha fatto una grandissima stagione lo scorso anno e pensavo sarebbe potuto restare protagonista dei discorsi di mercato della Juventus“, ha dichiarato nel suo intervento a ‘TvPlay’.

Certo è che i bianconeri si sono fatti sfuggire un gioiello tutto da lucidare. Mentre Simone Inzaghi, dall’alto della sua privilegiata posizione di tecnico dell’Inter capolista in Serie A, può accompagnarlo nel percorso di crescita cui sta andando incontro di petto. Frattesi, infortunatosi e indisponibile sia stasera a Salerno che, molto probabilmente, martedì prossimo in Champions contro il Benfica, è una delle promesse del calcio italiano e la sua fame di gol piace un po’ ovunque. Con il riscatto il prossimo anno diventerà di proprietà del club nerazzurro e c’è fiducia che possa rappresentare la nuova generazione anche in Nazionale.