Barella e Theo Hernandez nella stessa squadra: duello in Premier

Nicolò Barella e Theo Hernandez sono due dei giocatori militanti in Serie A più apprezzati in Premier, e da rivali potrebbero anche trasformarsi in compagni di squadra

Comincia a montare l’apprensione in vista del mercato di gennaio, quando i top club di Premier torneranno all’assalto per rinforzarsi. Nel mirino di due grandi squadre inglesi ci sarebbero due bandiere delle squadre di Milano. Si tratta di Nicolò Barella e Theo Hernandez, entrambi corteggiati da tempo dal calcio anglosassone.

Secondo il portale milanweb.it, sia il Chelsea che il Liverpool potrebbero farsi avanti già a giugno, per entrambi gli obiettivi. Le due squadre non hanno mai nasconto il loro comune interesse per la mezzala nerazzurra e il laterale rossonero.

Nei mesi scorsi, in modo più o meno diretto, la squadra di Londra e quella di Liverpool si sono mosse con richieste di informazioni preliminari agli agenti e alle società. Sia per Barella che per Hernandez hanno però ricevuto risposte negative…

I tentativi si sono dunque conclusi con poche speranze. Ma i Blues e i Reds non si sono arresi, e presto potrebbero tornare a impegnarsi per studiare un piano di assalto. Prima però dovranno riconsiderare i margini di fattibilità di una doppia, clamorosa operazione.

Barella e Theo Hernandez corteggiati dalla Premier

Incredibilemente, i due rivali potrebbero finire a giocare per la stessa squadra, in Inghilterra. Questo è il progetto dichiarato, per esempio, del Liverpool di Klopp, che vorrebbe rinforzare il centrocampo con l’acquisto del centrocampista sardo e la fascia sinistra (Andrew Robertson è in fase decadente e Konstantinos Tsimikas non ha ancora convinto del tutto il tecnico tedesco).

Pochettino sembra aver ancora più bisogno di uomini di qualità, deluso dai tanti nuovi arrivi che non sono riusciti a impattare così come ci si augurava. E in Inghilterra in molti sono convinti che l’allenatore argentino non arriverà a Natale sulla panchina della squadra londinese, in virtù delle scarse vittorie e del gioco non esaltante.

“Inter e Milan non hanno al momento in mente un prezzo di mercato per il loro gioielli“, si legge sul sito milanweb.it, “dato che li ritengono incedibili e non sono intenzionate a privarsi di loro a stagione in corso“. Da parte dei tifosi c’è però parecchia preoccupazione, dato che il campionato inglese potrebbe allettare entrambi i giocatori.

I tentativi del Chelsea e del Liverpool per Barella

Il Chelsea potrebbe spungersi a investire fino a 120 milioni per prendere un nuovo terzino e un centrocampista dinamico. Il Liverpool avrebbe già in passato valutato Barella sopra i 60 milioni. Per Hernandez, invece, potrebbe spingersi a un’offerta superiore ai 50.

Klopp insegue da tempo il talento sardo, e non è un mistero. Già nelle passate sessioni di calciomercato il suo club aveva tentato l’approccio corteggiando gli agenti di Barella e poi cercando un canale di comunicazione con i dirigenti nerazzurri. Alcuni tifosi dell’Inter, così come non pochi giornalisti, sospettano che l’arrivo di Frattesi sia propedeutico a una cessione dell’ex Cagliari. In questo senso, l’obiettivo nerazzurro sarebbe quello di incassare più di 70 milioni e registrare una nuova, corposa plusvalenza l’estate prossima.

Per questa nuova stagione Klopp ha deciso di inaugurare un rinnovamento generale del centrocampo dei Reds, ma per il tedesco manca ancora qualcosa. Mancherebbe, appunto, un Barella: un centrocampista di spirito e dagli strappi costanti.

Il Chelsea ha provato a prendere Barella con un’offerta ufficiale l’inverno scorso. L’Inter ha risposto dichiarando il centrocampista incedibile. Ma già quest’inverno qualcosa potrebbe cambiare. Più che da Barella (il giocatore ha sempre detto di voler continuare in nerazzurro il più a lungo è possibile), dipende da Zhang.