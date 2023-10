Inter e Juve, duello a costo zero: saluta Ancelotti

In scadenza come Cuadrado, il calciatore sarebbe in procinto di lasciare il Real Madrid a fine stagione con l’idea di poter soddisfare le richieste di Inter e Juventus

Inter e Juventus, aria di mercato mai svanita dopo le vicissitudini occorse nella passata sessione estiva. Le due società puntano alla vittoria finale dello Scudetto e hanno messo a segno finora qualche risultato importante in campionato, coi nerazzurri decisamente in vantaggio per numero di occasioni concretizzate ed una solidità in campo maggiore sotto tutti gli aspetti di gioco.

Fatte le dovute premesse, nessuna delle due realtà dovrebbe – salvo casi eccezionali o grosse chance da non perdere – investire risorse il prossimo gennaio nel tentativo di puntellare le rispettive rose. Piuttosto, potrebbero finire a giocare nuovamente in un testa a testa di mercato la prossima estate con il profilo di Lucas Vazquez ormai etichettato come partente certo dal Real Madrid.

L’esterno destro, infatti, è in scadenza di contratto con il club madrileno e non sussisterebbero le condizioni per il rinnovo. Tanto più che anche Carlo Ancelotti è sul piede della partenza verso la Nazionale brasiliana e chiunque dovesse prendere il suo posto, potrebbe garantire ancor minore spazio al trentaduenne esperto corridore.

Vazquez tra Inter e Juventus a costo zero, questione ingaggio da valutare

Vazquez avrebbe dunque due buone possibilità di approdo in Serie A a parametro zero. Alla Juventus serve man forze sulla corsia destra come profilo d’esperienza per costruire il profilo di Timothy Weah, mentre l’Inter avrà da rimpiazzare la possibile uscita di scena di Juan Cuadrado legato ai colori nerazzurri fino a giugno 2024.

In entrambi i casi servono però delle garanzie economiche notevoli. Non tanto per il discorso cartellino, chiuso appunto senza esborsi, ma piuttosto per la questione ingaggio. il calciatore dovrebbe infatti venir meno di qualche milione che, dilazionato dal Decreto Crescita, potrebbe rientrare nel budget di Juventus e Inter senza grossi problemi. Situazione comunque in rapida evoluzione, con la Liga spagnola pur sempre sullo sfondo del quadro futuro di Vazquez.