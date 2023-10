Inter-Investcorp più di un’idea: “Deve cedere”

By

Voci crescenti sulle chance di cessione delle quote dell’Inter in mano a Zhang verso il fondo del Bahrain, ecco il pensiero dell’ex dirigente sulla situazione

L’Inter, Investcorp e la delicatissima questione della due diligence ancora da confermare per procedere, come noto, all’eventualità della cessione delle quote societarie da parte del presidente nerazzurro Steven Zhang ai rappresentanti del fondo del Bahrain.

Almeno nelle intenzioni, questo tipo di accordo potrebbe essere raggiunto agevolmente nel caso in cui sul piatto della dirigenza dovesse arrivare un’offerta da almeno 1,3 miliardi di euro. Specchio del valore nominale di un club in grande crescita negli ultimi anni, nonostante l’altra faccia della medaglia dica il contrario.

Resta infatti in piedi il pesante fardello del debito accumulato con Oaktree e le difficoltà cui la presidenza dovrà andare incontro da qui alla prossima primavera 2024, nella speranza di poter adempiere ai propri obblighi.

Paolillo senza fronzoli: “È giunto il momento di cedere”

Secondo l’ex dirigente nerazzurro Ernesto Paolillo, la cessione dell’Inter a terzi sarebbe un evento positivo per il benessere della società e del club.

“Quella è una proprietà liquida, capace di fare grandi investimenti in una società di base già molto forte ma che ha bisogno di nuova linfa per poter crescere. Considerando i tempi ormai maturi e la fase di indebitamento, credo che il momento di vendere sia arrivato già da un po’“, ha commentato a ‘Sportitalia’.