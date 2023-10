Juve batte Inter: i nerazzurri provano a reagire

By

L’eterno contronto fra Juve e Inter si esplica pure fuori dal campo di gioco, e in un’importante segmento di realtà il club bianconero batte nettamente quello nerazzurro

Con un un po’ di ritardo rispetto al resto del mondo, anche la Serie A sta inziando a dare la giusta importanza all’universo social. Ormai i tifosi e i simpatizzanti di una squadra non si fanno sentire solo allo stadio. Gioie, proteste, complimenti e sfottò si consumano principalmente sui social media. E le migliori squadre sanno sfruttare questi nuovi media di comunicazione, per accrescere il loro brend e incassare ulteriori ricavi.

E qual è la squadra di calcio più forte sui social media? Ovviamente non è un’italiana. Per trovare una squadra di Serie A bisogna scendere sotto la top-5… La Juventus è infatti la settima squadra di calcio più seguita al mondo, e la prima in assoluto della Serie A.

Il portale tedesco Football Benchmark ha pubblicato un interessante report in cui sono contenuti tutti i dati concernenti la presenza e la risonanza dei top club nelle principali piattaforme social.

C’è poco da fare. I social rivelano ormai un peso specifico improssionante sul mondo del calcio. I calciatori li usano per comunicare con i tifosi, per lanciare messaggi e spiegarsi, dopo vittorie e sconfitte, nuovi accordi e separazioni. I tifosi si aggiornano sulle novità seguendo i profili delle squadre preferite…

Anche i dirigenti tengono d’occhio i post, per capire l’umore del pubblico e cosa succede nella vita privata dei tesserati (lo confessò tempo fa Ausilio, spiegando di avere un profilo anonimo su Instagram per seguire le mogli dei calciatori).

La Juve batte l’Inter sui social: i bianconeri doppiano i nerazzurri

Nel 2023, nessuno può fare davvero business o spettacolo senza social media. E nemmeno comunicazione. Ecco perché sono così importanti i profili e gli account delle società di calcio. Avere un buon social media manager equivale quasi ad avere un fuoriclasse in campo, dato che l’impatto dei social può dare tantissimo o togliere parecchio in termini di rispettabilità, fama e serenità.

Un tempo il calcio era commentato soprattutto su Facebook e YouTube. Oggi invece si privilegiano Instagram, Twitter (da qualche settimana X) e TikTok. I calciatori parlano soprattutto via Instagram, attraverso foto, storie e commenti. I tifosi si confrontano principalmente su Twitter. E su TikTok si prova a far tendenza.

E Football Benchmark ha appunto analizzato i dati dei migliori club del mondo attraverso i rispettivi profili social su Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube e Weibo. Nello studio hanno avuto importanza il numero di follower e il coinvolgimento in termini di reazioni ottenuto dai contenuti pubblicati.

A dominare il panorama le due big spagnole: Barcellona e Real Madrid. Al terzo posto c’è il Manchester United. Poi arrivano il PSG, il Chelsea e il Manchester City. Il primo club italiano è al settimo posto, ed è la Juventus.

In Italia la Juve batte tutti: l’Inter, il Milan, la Roma… E tale exploit si deve all’acquisto di Cristiano Ronaldo nel 2018, che ha aiutato il club bianconero a ottenere massima visibilità sui principali social.

La squadra con più fan in assoluto è il Real Madrid, che conta almeno 425 milioni di utenti connessi. Al secondo posto c’è il Barcellona con 391,7 milioni. Il Manchester United è al terzo con 224,5 milioni. Poi c’è il PSG, a 189,6 milioni. Al quinto posto ecco il Manchester City (156,3 milioni). Il Chelsea è a 151,7 milioni. Poi arriva la Juve (a 147 milioni). Seguono Liverpool, Bayern Monaco e Arsenal (tutte e tre con più di 100 milioni).

Al dodicesimo posto c’è il Tottenham, con 95,3 milioni. Subito dopo c’è il Milan, con 70,3 milioni di utenti. Quindi ecco l’Inter, ferma a quota 64,1. Molto più giù c’è la Roma (ferma a circa 35 milioni).

L’Inter è cresciuta molto nell’ultimo biennio e spera di poter raggiungere e superare presto il Milan: la Juve non si batte, per ora è troppo, troppo lontana. Ora l’Inter è la terza squadra italiana per follower. Fino all’anno scorso era quinta a 44 milioni circa. Al quarto posto c’era il Napoli con 47,2 milioni.