La Premier spaventa l’Inter: doppio assalto a Dimarco

Dimarco si è preso l’Inter, e da nome utile per le liste, il canterano è ora un vero simbolo della squadra; la Premier si prepara però a un doppio assalto

La dirigenza interista si sta organizzando per intavolare una veloce trattativa per il rinnovo con il ragazzo cresciuto nel club. Federico Dimarco ha già fatto capire non aver alcuna voglia di ascoltare altre proposte: vuole solo l’Inter, la sua squadra del cuore. Troppa fiducia potrebbe però mettere nei guai il club nerazzurro. Ci sono infatti alcune squadre di Premier pronte a piombare su Dimarco, da tanti considerato come uno dei migliori laterali sinistri in circolazione.

Il sito calciomercato.it, per esempio, chiama in causa Manchester City e Chelsea. Entrambe queste squadre potrebbero spingersi fino a una quarantina di milioni per strappare il terzino sinistro all’Inter. Una cifra che comunque non dovrebbe allettare più di tanto il club nerazzurro, che in questi giorni sta già pensando a blindare Dimarco con un nuovo contratto.

Il suo goal al volo contro l’Empoli ha fatto il giro del mondo, e di conseguenza continuano le attestazioni di stima nei confronti di Dimarco. Anche in Inghilterra scrivono che Dimarco è uno dei migliori terzini mancini d’Europa insieme al rossonero Theo Hernandez. Una ragione in più per fargli firmare al più presto un rinnovo.

Il contratto del ragazzo scade il 30 giugno 2026, ma le parti dovrebbero incontrarsi presto per prolungare l’attuale accordo. Da parte di Dimarco ci sarebbe anche la volontà di legarsi a vita al club in cui ha iniziato la sua carriera. Da parte di Marotta, invece, ci sono pochi dubbi sulla necessità di chiudere alla svelta la trattativa.

L’ad nerazzurro ha definito Dimarco come un capitale importante per l’Inter, sia per il suo valore tecnico che per il suo “grande senso di appartenenza“. Parlando del venticinquenne, Marotta ha detto: “Credo che possa ancora migliorare, e oggi è tra gli esterni più forti d’Europa. Ci vedremo con il nostro direttore Ausilio, e sicuramente vorrei che si parlasse di prolungamento del contratto visto che condividiamo diversi valori”.

Rinnovo per impedire l’assalto della Premier su Dimarco

I nomi di Chelsea e Manchester City come possibili club interessati a Dimarco sono confermati anche dal portale 90min.com, secondo cui i Blues e i Citizen sarebbero sulle tracce del terzino già da qualche mese.

Guardiola avrebbe messo gli occhi su Dimarco già mesi fa. Poi, dopo la finale di Champions, avrebbe confermato il suo interesse parlandone con i suoi dirigenti. Al Chelsea, invece, Dimarco sarebbe un obiettivo su cui piombare in caso di cessione di Cucurella (un giocatore che convince davvero poco Pochettino).

“Dimarco si è meritato tutto, non ha mai avuto regalato nulla e si è meritato l’Inter, la Nazionale e la top 11 della Champions. Ha costantemente voglia di migliorare”

Simone Inzaghi pic.twitter.com/AiSmuzDG9d — Milena N. 🛍 (@love_nerazzurri) September 24, 2023

Per i tifosi dell’Inter Dimarco è però un intoccabile, e la dirigenza nerazzurra ne è consapevole. Dopo tanti anni di delusioni sulla fascia sinistra, il club torna a poter contare su un giocatore capace di ottimi colpi. Qualcuno lo paragana addirittura a Maxwell. E mesi fa, l’ex Roberto Carlos ha dichiarato di apprezzare tantissimo il giovane Dimarco.

E intanto il ragazzo ha raggiunto (insieme a Dumfries) le cento presentze in nerazzurro. Quale modo migliore per festeggiare il traguardo se non con un goal al volo di sinistro con il pallone che si infila all’incrocio?