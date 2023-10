Nome a sorpresa dalla A: l’Inter osserva il portiere del futuro

I nerazzurri potrebbero aver già rivolto un occhio su una grande rivelazione del nostro campionato. Tutti i possibili scenari futuri

E’ trascorso, all’incirca, un mese e mezzo dall’apertura ufficiale della Serie A Tim in formato 2023-24, eppure, grandi sorprese ci sono già state.

Ad aver dato, più di tutto, all’occhio sono stati gli avvii del tutto inaspettati da parte di squadre come Lecce, Frosinone e non solo: sodalizi che, parlandoci chiaro, puntano (in teoria) ad una salvezza tranquilla, anche se così non sembra in questo momento della stagione.

Entrambe le squadre si trovano, infatti, posizionate ben salde al centroclassifica e, tutto questo, non può che essere dovuto alle splendide prestazioni offerte da parte di alcuni e determinati calciatori dei due medesimi club. Tra le file dei ‘ciociari’ pensiamo, ad esempio, a gente come Cheddira, Mazzitelli, Soule, ma anche allo stesso Turati.

Proprio l’estremo difensore di attuale proprietà del Sassuolo (anche quest’anno in prestito ai gialloblù) si sta rendendo protagonista di ottime cose al fianco del club su cui, attualmente, siede in panchina Eusebio Di Francesco. E’ il classe ’01, non a caso, una delle tante piacevoli sorprese in casa Frosinone. Ciò vuol dire che, qualora le seguenti aspettative dovessero essere rispettate, lo stesso Turati potrebbe – in futuro – anche arrivare a indossare la divisa di una big. Magari, perchè no, dell’Inter.

Turati grande sorpresa di quest’avvio di A: l’Inter potrebbe finire per osservarlo in prospettiva futura

Lo abbiamo già anticipato. E’ Stefano Turati uno di quei principali elementi che, in quest’inizio di campionato, hanno già attirato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori.

Il giovane estremo difensore di proprietà del Sassuolo si è già messo in grande evidenza grazie a tutta una serie di splendide parate: alcune di queste miracolose (in tanti ricorderanno, infatti, il suo salvataggio provvidenziale avvenuto proprio contro i neroverdi). Motivo per cui non è affatto escluso che diverse big di A abbiano già incominciato a porre il nome del classe ’01 sotto i propri radar.

Anche l’Inter, tra le tante ipotesi, potrebbe finire per osservare, in prospettiva futura, Stefano Turati durante l’intero arco della stagione. Un profilo il suo, quest’oggi per niente costoso, che potrebbe finire per intrigare in ottica futura anche perché italiano e, ormai si sa, proprio i nerazzurri si sono posti in mente, in questi ultimi anni, l’obiettivo di costituire un blocco del tutto ‘made in Italy’: cosa che Marotta fece in passato anche alla Juve.