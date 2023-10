Anche l’Inter sulla rivelazione della Serie A: “Ce lo portano via”

Prestazioni sensazionali per il centravanti islandese del Genoa su cui ha messo gli occhi anche l’Inter, Gilardino cercherà di preservarlo anche in futuro dagli assalti sul mercato

Tanta qualità in attacco, ma l’Inter non ha mai abbastanza. Soprattutto se dovessero sussistere i presupposti per pensare di allungare ulteriormente l’organico il prossimo anno dopo il rientro di Marko Arnautovic e l’eventuale partenza di Alexis Sanchez. Continua dunque la caccia all’uomo, anche in queste prime fasi di campionato. Quando iniziano a spuntar fuori i primi talenti del nostro campionato.

C’è un giocatore in particolare su cui l’Inter ha posato il proprio sguardo e che aveva iniziato a seguire già nelle battute finali della passata stagione al suo passaggio al Genoa, con tanto di promozione raggiunta. Si tratta del giovane esterno offensivo e centravanti aggiunto Albert Gudmundsson, protagonista della squadra di Alberto Gilardino e vera, brillante rivelazione da non sottovalutare neppure per le big internazionali.

A proposito dell’ascendere caratura del proprio calciatore, anche il lo stesso Gilardino ha voluto commentare così le prestazioni di Gudmundsson: “Offre tanti spunti interessanti, sa sacrificarsi per la squadra e ha tanta gamba. Deve continuare a giocare in questo modo perché ha grandi margini di miglioramento. Ma non mettiamolo troppo in risalto altrimenti ce lo portano via“. Un commento impreziosito da un sorriso del tutto naturale, eppure il tecnico sa bene che quella della cessione potrebbe diventare una minaccia sempre più incombente.

L’Inter osserva Gudmundsson: “Serie A campionato difficile”

Intanto l’islandese se la gode. Ed esalta la qualità del suo tecnico dopo la doppietta rifilata all’Udinese, sempre più a fondo in classifica: “Grazie al mister ho l’opportunità di spaziare meglio sul fronte offensivo. Oltretutto lui è stato un grandissimo calciatore e ricopriva un ruolo non molto diverso da quello in cui gioco io“.

Alle difficoltà di un campionato come quello di Serie A, il calciatore non si è tirato indietro: “Non è stato facilissimo approcciarmi a questo campionato ma sono un professionista. È mio compito lavorare duramente ogni giorno e al di là degli obiettivi personali, devo aiutare la squadra a raggiungere i suoi“.