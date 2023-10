Calhanoglu, la strategia per battere il Benfica: “Massima attenzione e verticalizzazioni”

Anche il centrocampista turco Hakan Calhanoglu ha parlato con Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Benfica

Il turco ha esordito ricordando quanto è stato bello per la squadra andare in finale, anche se purtroppo non si è arrivati alla vittoria. “Non abbiamo portato la coppa a casa ma sono orgoglioso dei miei compagni e di quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto vedere quello che siamo: siamo forti e lo sappiamo. E siamo migliorati tanto dall’anno scorso“.

“Col Sassuolo è stata solo una scivolata, e può succedere quando giochi ogni tre giorni. Siamo pronti per il Benfica, non vedo l’ora di affrontarli“, ha confermato Calhanoglu.

Il turco ammette che quella contro i lusitani può essere una partita già decisiva per il cammino in Champions dell’Inter. “Siamo sempre pronti. Anche i nuovi sono veramente forti. C’è un bel gruppo e un bel clima nello spogliatoio. L’anno scorso abbiamo sbagliato spesso con le piccole, quest’anno siamo sempre sul pezzo“.

“Lo sappiamo, con il Benfica ci giochiamo tanto“, ha insistito Calhanoglu, “ma ci siamo preparati bene. Non sarà facile ma daremo tutto in campo, insieme ai nostri tifosi. Con la loro carica di sicuro faremo una bella gara“.

La ricetta di Calhanoglu per affrontare il Benfica: “Attenzione alta“

Il turco ha raccontato che il mister e lo staff analizzano le partite molto bene, e che dettano alla squadra compiti precisi: bisogna velocizzare il gioco e giocare sempre più in verticale.

“L’attenzione deve essere sempre alta, e io, personalmente, devo dare una mano sia in fase offensiva che in fase difensiva. Devo rimanere tranquillo e dare una mano con intelligenza“, ha spiegato il centrocampista.

Proprio a proposito di attenzione, sembra che il turco non abbia ancora mandato giù la sconfitta subìta contro il Sassuolo. Parla infatti di Berardi, quando gli chiedono di Angel Di Maria: “Di Maria è simile a Berardi, periò dobbiamo stare attenti: Di Maria ha grande qualità e grande esperienza. Dobbiamo stare attenti a tutti i piccoli dettagli“.

Gratitudine e unione con la squadra

In seguito Calhanoglu ha provato a parlare dello speciale feeling che lo lega agli interisti. “Non si può spiegare, si può solo vivere. Quando sei in campo, la carica della gente ti dà qualcosa di incredibile. Sono emozioni incredibili, anche la mia famiglia, a casa, piange per questo. Io darò sempre tutto per questa maglia, non dimenticherò mai le prime giornate all’Inter”.

Per Hakan è stato molto importante essere stato accolto con favore, dai tifosi, dai compagni di squadra e dalla dirigenza. “È importante come mi hanno aiutato… arrivare dal Milan all’Inter lo sapete com’è, non è uno scherzo. Mi danno una grandissima forza“.

Infine il turco ha ammesso di aver già offerto alcuni consigli ad Asllani. “Abbiamo un bel rapporto, io e Asllani. L’ho visto subito che aveva qualcosa di speciale: ha tanta qualità“.

“Gli dico di essere più aggressivo, che deve avere più fame nei duelli. E lui sta imparando, sta migliorando. È un bravissimo ragazzo, è uno che ascolta“, ha concluso Hakan.

E subito dopo Calhanoglu, ha parlato mister Inzaghi, confermando la fiducia della squadra per l’importante impegno di Champions League contro il Benfica.