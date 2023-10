Dal Psg all’Inter, l’accordo è vicino: i dettagli

Dopo aver vestito il club francese, il grande brand internazionale potrebbe diventare nuovo main sponsor in futuro anche per l’Inter dopo l’accordo con Paramount+

L’esperienza di partnership dell’Inter con Digitalbits è ormai soltanto un brutto ricordo. Il club ha infatti avuto prontezza nel chiudere rapidamente ogni forma di accordo con l’ex main sponsor delle divise delle squadre nerazzurre, rimuovendo l’effigie del brand nelle ultimissime partite della stagione passata.

In occasione della finale di Champions League contro il Manchester City, l’Inter ha anche avuto modo di testare Paramount+ con cui nel frattempo la dirigenza ha chiuso un accordo piuttosto fruttuoso in qualità di main sponsor anche per la stagione corrente. Non a caso, infatti, la piattaforma d’intrattenimento streaming è ancora oggi presente sulle divise di casa e trasferta non soltanto della Prima Squadra alle dipendenze di Simone Inzaghi ma anche dell’Inter Women e della formazione Primavera.

La dirigenza, tuttavia, non ha mai smesso di attirare su di sé le attenzioni di nuovi potenziali accordi di sponsorizzazione. Tanto che di recente sono entrati a far parte della grande famiglia nerazzurra anche eBay e U-Power. Rinnovato infine l’accordo con Nike in qualità di sponsor tecnico, l’Inter mira anche al futuro. E proprio nelle prossime ore potrebbe chiudersi un nuovo accordo di importanza sostanziale per il raggiungimento degli obiettivi futuri del gruppo.

Qatar Airways-Inter, ci siamo quasi: come al PSG anche in nerazzurro

Si tratta del colosso Qatar Airways, grossa compagnia aerea indipendente originaria del paese mediorientale, già vecchia conoscenza della Roma come main sponsor del passato e ancora oggi fortemente legata al mondo calcistico con l’accordo pluriennale sottoscritto con il Paris Saint-Germain.

Si ipotizza, oltretutto, che Qatar Airways possa prestare a tutti gli effetti la propria immagine sulle maglie dell’Inter a partire dalla prossima stagione nel caso in cui non dovesse essere rinnovato l’accordo con Paramount+. In caso contrario, la compagnia aerea resterà comunque parte dei finanziatori premium del club di Viale della Liberazione.