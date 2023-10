Decisione pesante: scarso impegno e fuori squadra, salta Inter-Benfica

Arriva la sentenza del tecnico sull’impiego del difensore nella prossima sfida di Champions League tra Inter e Benfica, motivazioni di carattere tecnico

L’Inter risponde al Milan nell’ultima giornata di campionato disputata fuori casa contro la Salernitana, blindando il primato in vetta alla classifica di Serie A prima della grande sfida di Champions League di domani sera contro il Benfica.

Per Simone Inzaghi si tratta del primo bivio fondamentale per indirizzare l’ago del girone a proprio favore, dopo il mezzo passo falso occorso all’esordio contro la Real Sociedad. La formazione lusitana giunge a San Siro con uno spirito diverso rispetto alla passata stagione, quando aveva affrontato la controparte nerazzurra nella fase ad eliminazione diretta. C’è voglia di vincere da entrambe le parti, ma per poter conquistare tre punti bisognerà faticare e adoperare le giuste risorse in campo. Senza risparmiarsi affatto.

Joao Vitor fuori squadra, negligenza in allenamento e furia Schmidt

Motivo per cui il tecnico Roger Schmidt ha voluto prendere una decisione a sorpresa molto particolare. Quella di escludere dai titolari e mettere in disparte il difensore centrale Joao Victor.

Il venticinquenne avrebbe infatti mostrato negligenza e scarsa volontà nelle scorse sessioni d’allenamento, di importanza strategica proprio per la preparazione ad una gara estremamente difficile contro l’Inter ed un reparto offensivo in vena di fare tanti altri gol. L’Inter si presenta con un biglietto da visita importante che porta il nome di Lautaro Martinez, reduce dal poker alla Salernitana, mentre la difesa del Benfica dovrà tentare di arginare la sua manovra nel miglior modo possibile. Vietati passi falsi per Schimdt e quindi fuori dalla squadra chiunque non sia mentalmente pronto per una sfida simile.