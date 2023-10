Thuram da record in Serie A: tutto vero, battuto Candreva

By

Il centravanti dell’Inter soffia il primato all’ex esterno offensivo nerazzurro per numero d’assist nelle prime sei partite di campionato, ora è idolo dei tifosi

È già Thuram-mania. Non poteva essere diversamente. Il suo impatto sul gioco dell’Inter nelle prime partite della stagione è stato a dir poco sensazionale, andando a ripagare tutti gli sforzi messi in campo dalla dirigenza nerazzurra per regalare a Simone Inzaghi il centravanti di cui avrebbe avuto bisogno dopo il flop Romelu Lukaku e l’addio di Edin Dzeko.

Al primissimo gol messo a segno contro la Fiorentina su assist di Federico Dimarco, il centravanti francese ha siglato un eurogol da brividi proprio ai danni del Milan nel suo primissimo derby della Madonnina sul terreno di gioco di San Siro. Notte magica, preziosa come le tante altre notti ancora da vivere.

E per quel che concerne le altre partite durante le quali Thuram ha staccato il pass delle presenze, non ha mai fatto mancare il proprio apporto alla manovra. Andando spesso incontro al pallone ed involandosi in profondità. Unendo astuzia, esperienza e fisicità.

Thuram da sogno con l’Inter: tre assist in sei partite, è già record

Thuram ha mostrato anche tanto buon cuore: con i suoi tre assist in sei partite ha spezzato il precedente record di Antonio Candreva in Serie A con la maglia dell’Inter.

Un numero destinato a lievitare da qui alla fine della stagione, così come anche il personalissimo bottino di reti da condividere con il compagno di squadra Lautaro, vero mattatore delle difese avversarie in questo avvio.

Già domani, in occasione della seconda gara della fase a gironi di Champions League contro il Benfica, Thuram potrà assistere l’argentino nel tandem d’attacco più pericoloso del nostro campionato sin dal primo minuto. La squadra di Schmidt è avvisata. Mai abbassare la guardia, con il supporto degli esterni pronti alle imbucate.