“Ultima delle considerazioni”: Marotta e il rinnovo di Lautaro

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima della sfida con il Benfica valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League

Marotta ha risposto anche sul rinnovo di Lautaro prima del fischio d’inizio della delicata sfida di Champions col Benfica.

“L’aspetto contrattuale è l’ultima delle considerazioni – le parole dell’Amministratore delegato dell’Inter al microfono di ‘Sky Sport’ – Lautaro oggi è un calciatore maturo che è riconosciuto come un leader. Ed è il capitano di questa squadra. Ha acquisito una mentalità vincente – sottolinea Marotta dribblando in sostanza l’argomento rinnovo – e a mio avviso non ha ancora raggiunto il suo apice. Quando è arrivato era un talento, ora è un campione”.

In conclusione, il CEO interista ha ribadito che l’obiettivo prioritario dell’Inter di quest’anno “è il campionato“. “Sarebbe storico – ha evidenziato – visto che sarebbe la seconda stella per il club”.