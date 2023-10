Zanetti decisivo: accordo raggiunto con l’Inter

Piovono conferme: grazie a Zanetti l’Inter starebbe per firmare un accordo di sponsorizzare in grando di far entrare tanti milioni nelle casse del club

TuttoSport e il Corriere dello Sport confermano il possibile accordo con un nuovo importante sponsor. Qatar Airways diventerà la compagnia aerea ufficiale dell’Inter, e al raggiungimento dell’accordo con lo sponsor avrebbe contribuito in maniera decisivo anche Zanetti. La notizia è venuta fuori ieri e sembra parecchio importante per il futuro finanziario dell’Inter.

Trovando un accordo con il colosso Qatar Airways, l’Inter immette nuovi fondi in cassa e si apre alla possibilità di concludere una partnership più ampia e significativa a partire dalla prossima stagione. Per le casse di viale Liberazione l’incasso potrebbe rivelarsi già in partenza molto corposo. E già si pensa a quello che potrebbe succedere a giugno.

Una volta scaduto il contratto con Paramount+, Qatar Airways potrebbe infatti imporsi come nuovo main sponsor. L’accordo attuale, favorito da Antonello e Zanetti, dovrebbe far diventare la compagnia aerea il vettore ufficiale nerazzurro e aggiungere il marchio qatariota alla batteria di sponsor minori della squadra, dove già figurano eBay e U-Power.

Nei mesi scorsi, prima che arrivasse l’accordo con la Paramount+, ci sono state trattive per avere la compagnia di Doha come main sponsor, ma il dialogo non si è mai interrotto e ci sono buone speranze che possa evolvere dopo un periodo di reciproca conoscenza.

Accordo con la Qatar Airways grazie a Zanetti

La Qatar Airways, compagnia di bandiera del Qatar, con sede a Doha, è la grande realtà aerea che gestisce una rete hub-and-spoke e vola verso oltre centocinquanta in tutti e cinque i continenti. Utilizza una flotta di oltre duecento aerei e impiega più quasi cinquantamila persone.

Dal 2014, la società appartiene interamente al Governo del Qatar a seguito all’acquisizione di una quota del 50% da parte di un ex ministro degli Esteri e altri azionisti collegati al potere politico.

Da sempre la Qatar Airways viene descritta come un perfetto esempio di diplomazia di “soft power“: il Governo autoritario e non sempre limpido dello Stato arabo utilizza questa società per presentarsi al mondo come realtà internazionale e aperta alla contemporaneità. Da qui la necessità di sponsorizzare lo sport (Formula 1, PSG, Bayern Monaco, Boca Juniors e in passato Roma e Barcellona). E, al momento, non ci sono morivi per escludere che presto possa diventare il main sponsor anche dell’Inter.

Qatar Airways al posto di Paramount+? Sì, può essere così, e questo indipendentemente dal destino societario dell’Inter. C’è chi dice che sia impossibile che una compagnia qatariota sponsorizzi un club che potrebbe finire nelle mani di un fondo bahreinita, ma in realtà Investcorp ha già investito in Qatar e fatto affari con la loro compagnia di bandiera, nonostante l’inimicizia politica fra sauditi e qatarioti.

Il ruolo di Pupi nell’affare

Il vicepresidente dell’Inter potrebbe essere stato il vero responsabile della prossima sponsorizzazione di Qatar Airways. Pare infatti che sia stato propeio Javier Zanetti ad agganciare o a mediare l’aggancio con la compagnia aerea durante l’ultimo Mondiale disputato proprio in Qatar.

Zanetti, dopotutto, è un’icona del calcio e un professionista rispettato a livello globale. In Qatar hanno apprezzato la sua serietà e la sua incredibile storia sportiva. Da qui è nato un primo accordo: l’Inter ha usato gli aerei della Qatar Airways per volare in Giappone durante il precampionato. E ora la partnership diventerà ufficiale.

E chissà cosa succederà nel 2024-25, quando l’Inter sarà chiamata a rinnovare l’accordo con Paramount+ o a trovare un altro sponsor principale. A oggi, tutto porta a credere che i nerazzurri collaboreranno ancora con i qatarioti.